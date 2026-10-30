Bộ Công Thương phổ biến quy định mới về thủ tục hành chính xuất nhập khẩu

Ngày 30/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức "Hội nghị phổ biến một số quy định mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu".

Tham dự hội nghị có đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), đại diện cơ quan Hải quan, Sở Công Thương các tỉnh thành và đại diện các Hiệp hội ngành hàng cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.