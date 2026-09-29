Bộ Công Thương phổ biến, đôn đốc phát triển điện mặt trời mái nhà

Ngày 29/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đối với cơ quan công sở, trường học, bệnh viện, hộ gia đình nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và triển khai nhiệm vụ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Cục Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị phổ biến, đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn toàn quốc diễn ra ngày 29/9.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến các quy định, cơ chế, chính sách mới liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; đồng thời quán triệt, đẩy mạnh việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở các cơ quan công sở, đơn vị sự nghiệp công lập trên phạm vi cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở cơ quan công sở cũng như hộ gia đình. Trong bối cảnh phụ tải điện, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, được dự báo tăng trưởng rất cao thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát đối với nhiệm vụ này.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, mặc dù các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các định hướng trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, song tiến độ thực hiện nhìn chung vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trên cơ sở đó, Hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở cơ quan công sở, trường học, bệnh viện… Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị điện lực và chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ kỹ thuật, đấu nối và đơn giản hóa thủ tục triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các địa phương và đơn vị đã báo cáo thực trạng triển khai điện mặt trời mái nhà tại khối cơ quan, công sở, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham dự đã tích cực trao đổi, giải đáp các kiến nghị về quy trình, thủ tục và hạ tầng kỹ thuật, tạo sự đồng thuận cao để đẩy nhanh tiến độ phát triển điện mặt trời mái nhà trong thời gian tới.