Bộ Công Thương phổ biến các quy định mới về xuất khẩu gạo

Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu, ngày 13/10/2026, tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 365/2026/NĐ-CP ngày 23/9/2026 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo và Thông tư số 65/2026/TT-BCT ngày 1/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 365/2026/NĐ-CP.

Hội nghị phổ biến Nghị định số 365/2026/NĐ-CP ngày 23/9/2026 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo.

Hội nghị do ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, với sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Sở Công Thương, hiệp hội ngành hàng và thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo.

Tại hội nghị, đại diện Cục Xuất nhập khẩu đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 365/2026/NĐ-CP và Thông tư số 65/2026/TT-BCT, giúp các cơ quan, đơn vị, hiệp hội và thương nhân cập nhật quy định mới về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo.

Việc phổ biến kịp thời các quy định nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo được thực hiện thống nhất, minh bạch, đúng pháp luật; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của thương nhân.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những điểm mới liên quan đến điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thương nhân, chế độ báo cáo và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Thông qua phiên hỏi đáp, đại diện các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp có cơ hội trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước, làm rõ những nội dung cần lưu ý, đồng thời phản ánh khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn kinh doanh.

Trong thời gian tới, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo chủ động rà soát, nghiên cứu, triển khai đầy đủ các quy định tại Nghị định số 365/2026/NĐ-CP, Thông tư số 65/2026/TT-BCT và các văn bản chỉ đạo liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị và thương nhân cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo, thúc đẩy xuất khẩu gạo Việt Nam phát triển ổn định, bền vững.