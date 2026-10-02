Bộ Công Thương phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bó Sinh (Sơn La)

Trụ sở Bộ Công Thương. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn

Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quyết định nêu rõ, quy trình này quy định về vận hành an toàn hồ chứa thủy điện Bó Sinh. Đối tượng áp dụng là Công ty cổ phần thủy điện Bó Sinh.

Các tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước khác trên cùng lưu vực sông Mã và các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan trong công tác vận hành đập, hồ chứa thủy điện Bó Sinh. Các cơ quan, đơn vị liên quan để báo cáo, chỉ đạo.

Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bó Sinh, theo quyết định: Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bó Sinh, nếu có nội dung chưa hợp lý cần sửa đổi, bổ sung, Công ty cổ phần thủy điện Bó Sinh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan phải kiến nghị kịp thời bằng văn bản gửi Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp để xem xét, quyết định.

Định kỳ 5 năm hoặc khi quy trình vận hành hồ chứa không còn phù hợp, Công ty cổ phần thủy điện Bó Sinh có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.