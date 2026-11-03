Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện nhiệt điện than dưới 200 MW

Theo quyết định, khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy thuộc loại hình này trong năm 2026 từ 0 đến 2.230,51 đồng/kWh. (Ảnh minh họa: Quốc Lũy/TTXVN)

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2887/QĐ-BCT ngày 30/10/2026 về khung giá phát điện năm 2026 đối với loại hình nhà máy nhiệt điện than có công suất dưới 200 MW. Theo đó, mức giá tối đa được phê duyệt là 2.230,51 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Theo quyết định, khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy thuộc loại hình này trong năm 2026 từ 0 đến 2.230,51 đồng/kWh.

Các thông số sử dụng để tính toán mức giá tối đa gồm công suất tinh 98.441 kW; suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 2.705,41 kCal/kWh; nhiệt trị than (HHV) 3.784 kCal/kg. Giá than được sử dụng trong tính toán là 1.726.715 đồng/tấn, đã bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí hao hụt, chi phí điều hành và giao than.

Về căn cứ pháp lý, quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024; Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Thông tư số 09/2025/TT-BCT ngày 1/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện và khung giá nhập khẩu điện; Thông tư số 54/2025/TT-BCT ngày 21/11/2025 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2025/TT-BCT.

Quyết định cũng căn cứ đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại các văn bản số 2594/EVN-KDMBĐ ngày 11/5/2026 và số 5830/EVN-KDMBĐ ngày 13/10/2026, đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực.

Theo Điều 2 của quyết định, căn cứ khung giá phát điện được phê duyệt, EVN và đơn vị phát điện ký kết hợp đồng mua bán điện theo quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Quyết định số 2887/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2026./.