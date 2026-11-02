Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện than dưới 200 MW năm 2026

Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Quyết định phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy nhiệt điện than công suất dưới 200 MW áp dụng cho năm 2026.

Quyết định này được căn cứ trên cơ sở Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024; Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Cùng với đó là các căn cứ pháp lý tại Thông tư số 09/2025/TT-BCT ngày 1/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt khung giá nhập khẩu điện và Thông tư số 54/2025/TT-BCT ngày 21/11/2025 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2025/TT-BCT. Văn bản cũng xét theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các Văn bản số 2594/EVN-KDMBĐ ngày 11/5/2026 và số 5830/EVN-KDMBĐ ngày 13/10/2026, cùng đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực.

Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện than dưới 200 MW năm 2026 tối đa 2.230,51 đồng/kWh. Ảnh minh hoạ

Theo quy định tại Điều 1 của Quyết định, khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho loại hình nhà máy nhiệt điện than có công suất dưới 200 MW dao động từ 0 - 2.230,51 đồng/kWh (mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đó, mức giá tối đa của khung giá phát điện được phê duyệt là 2.230,51 đồng/kWh.

Quyết định cũng nêu rõ các thông số kỹ thuật và tài chính nền tảng được sử dụng để tính toán ra mức giá tối đa của khung giá phát điện này. Cụ thể, công suất tinh của nhà máy được xác định là 98.441 kW. Suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% được tính toán ở mức 2.705,41 kCal/kWh. Thông số nhiệt trị than (HHV) được sử dụng là 3.784 kCal/kg. Ngoài ra, mức giá than cơ sở dùng trong tính toán là 1.726.715 đồng/tấn, giá than này đã bao gồm đầy đủ các khoản chi phí vận chuyển, chi phí hao hụt cũng như chi phí điều hành và giao than.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị phát điện liên quan căn cứ vào khung giá phát điện đã được phê duyệt tại Quyết định này để tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện. Việc ký kết hợp đồng phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Xem toàn bộ văn bản tại đây .