Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện khí LNG năm 2026

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2972/QĐ-BCT ngày 9/11/2026 về việc phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng năm 2026. Quyết định này được xây dựng và ban hành căn cứ theo các quy định hiện hành, bao gồm Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024; Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Thông tư số 09/2025/TT-BCT ngày 1/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt khung giá nhập khẩu điện; đồng thời xem xét các báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực.

Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện khí LNG năm 2026. Ảnh minh họa

Theo nội dung quyết định, khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng được quy định với mức giá tối đa là 3.453,72 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Khoảng giá trị của khung giá phát điện này được xác định từ 0 đến 3.453,72 đồng/kWh. Các thông số cốt lõi được sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện năm 2026 bao gồm công suất tính toán là 1.528.292 kW, suất hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 6.253,43 BTU/kWh.

Bên cạnh đó, các yếu tố đầu vào khác cũng được chuẩn hóa cụ thể trong phụ lục kèm theo quyết định, với giá LNG nhập khẩu bao gồm cả thuế nhập khẩu ở mức 13,4099 USD/tr.BTU, giá vận chuyển bao gồm vận chuyển LNG về đến kho cảng tái hóa, tồn trữ, tái hóa khí và phân phối LNG sau tái hóa là 1,831 USD/tr.BTU, cùng với tỷ giá tính toán là 26.378 đồng/USD.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị phát điện căn cứ vào khung giá phát điện đã được phê duyệt để tiến hành ký kết hợp đồng mua bán điện. Việc ký kết này phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị phát điện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định số 2972/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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