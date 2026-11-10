Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện mặt trời năm 2026

Theo quyết định, mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được phân chia theo ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Đối với nhà máy điện mặt trời không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng, giá phát điện tối đa của loại hình điện mặt trời mặt đất lần lượt là 1.591,02 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.293,17 đồng/kWh tại miền Trung và 1.104,32 đồng/kWh tại miền Nam. Với điện mặt trời nổi, các mức giá tương ứng là 1.939,74 đồng/kWh, 1.560,63 đồng/kWh và 1.340,21 đồng/kWh.

Đối với nhà máy điện mặt trời có kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng, giá phát điện tối đa của loại hình điện mặt trời mặt đất tại miền Bắc là 1.813,48 đồng/kWh, miền Trung là 1.469,90 đồng/kWh và miền Nam là 1.254,97 đồng/kWh. Trong khi đó, điện mặt trời nổi có mức giá tương ứng là 2.120,31 đồng/kWh, 1.703,21 đồng/kWh và 1.461,39 đồng/kWh.

Như vậy, trong cả hai loại hình nhà máy điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi, mức giá tối đa tại miền Bắc cao nhất, tiếp đến là miền Trung và miền Nam. Đồng thời, khung giá áp dụng cho nhà máy có hệ thống pin lưu trữ năng lượng cao hơn loại hình không sử dụng hệ thống pin lưu trữ ở cả ba khu vực.

Quyết định quy định các thông số của hệ thống pin lưu trữ năng lượng được sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện đối với nhà máy điện mặt trời có hệ thống lưu trữ, gồm công suất tối thiểu bằng 10% công suất của nhà máy điện mặt trời và thời gian lưu trữ/xả là 2 giờ.

Danh sách các tỉnh, thành phố thuộc ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam để áp dụng khung giá phát điện được quy định tại phụ lục kèm theo quyết định. Quyết định số 2946/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.