Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện mặt trời năm 2026

Khung giá điện mặt trời năm 2026: Miền Bắc cao nhất, miền Nam thấp nhất. (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2946/QĐ-BCT ngày 5/11/2026 phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026, với mức giá tối đa được phân chia theo ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Theo quyết định, đối với nhà máy điện mặt trời không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng, giá phát điện tối đa của loại hình điện mặt trời mặt đất lần lượt là 1.591,02 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.293,17 đồng/kWh tại miền Trung và 1.104,32 đồng/kWh tại miền Nam.

Với loại hình điện mặt trời nổi, mức giá tối đa tương ứng tại ba khu vực lần lượt là 1.939,74 đồng/kWh, 1.560,63 đồng/kWh và 1.340,21 đồng/kWh.

Đối với nhà máy điện mặt trời có kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng, giá phát điện tối đa của điện mặt trời mặt đất tại miền Bắc là 1.813,48 đồng/kWh, miền Trung là 1.469,90 đồng/kWh và miền Nam là 1.254,97 đồng/kWh.

Trong khi đó, điện mặt trời nổi có hệ thống pin lưu trữ được áp dụng mức giá tối đa lần lượt là 2.120,31 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.703,21 đồng/kWh tại miền Trung và 1.461,39 đồng/kWh tại miền Nam. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Quyết định cũng quy định các thông số của hệ thống pin lưu trữ năng lượng dùng để tính toán mức giá tối đa, gồm công suất tối thiểu bằng 10% công suất của nhà máy điện mặt trời và thời gian lưu trữ/xả là 2 giờ.

Danh sách các tỉnh, thành phố thuộc ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam để áp dụng khung giá phát điện được quy định tại phụ lục kèm theo quyết định.

Quyết định số 2946/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.