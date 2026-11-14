Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện hệ thống pin lưu trữ năng lượng năm 2026

Mức giá phát điện tối đa cho loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng năm 2026 là 3.209,98 đồng/kWh

Theo Quyết định, mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2025/TT-BCT là 3.209,98 đồng/kWh.

Đồng thời, Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định các thông số sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện áp dụng cho loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

Cụ thể, số giờ xả trong một chu kỳ của hệ thống pin lưu trữ năng lượng được xác định là 2 giờ; số chu kỳ sạc - xả tối thiểu trong toàn bộ đời sống kinh tế của hệ thống là 8.000 chu kỳ.

Tỷ lệ suy hao dung lượng của hệ thống pin lưu trữ năng lượng được tính bình quân theo năm cho toàn bộ đời sống kinh tế là 2%/năm. Hiệu suất chu kỳ sạc - xả của hệ thống đạt 85%, trong khi đời sống kinh tế của hệ thống được xác định là 15 năm.

Ngoài ra, đơn giá bán lẻ điện giờ thấp điểm áp dụng cho các ngành sản xuất được sử dụng trong tính toán là 1.146 đồng/kWh.

Việc xác định và phê duyệt khung giá phát điện được thực hiện căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 và Thông tư số 62/2025/TT-BCT ngày 10/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện và phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện của loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng; nội dung chính của hợp đồng mua bán điện.

Quyết định số 2987/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (11/11/2026).