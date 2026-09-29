Phát triển các mô hình outlet theo hướng hiện đại, minh bạch, có kiểm soát

Theo Đề án được phê duyệt với mục tiêu tổng quát nhằm phát triển các mô hình outlet nhằm kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch - thương mại - dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ Việt Nam; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phát triển các mô hình outlet theo hướng hiện đại, minh bạch, có kiểm soát, phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cùng với đó, phát triển các mô hình outlet theo vùng kinh tế, trở thành điểm đến mua sắm - du lịch - trải nghiệm có sức cạnh tranh trong khu vực. Hoàn thiện thể chế, chính sách để các mô hình outlet vận hành ổn định, đóng góp tích cực cho tăng trưởng thương mại nội địa và nền kinh tế.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn ký ban hành Quyết định của Bộ Công Thương phê duyệt Đề án Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Ảnh minh họa)

Đề án đặt mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam. Tích hợp định hướng phát triển outlet vào các quy hoạch và kế hoạch phát triển của địa phương có tiềm năng; hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và phát triển các mô hình outlet.

Giai đoạn 2030 - 2045, phát triển mô hình outlet tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam, môi khu vực có ít nhất một mô hình outlet.

Đến năm 2030, tập huấn nâng cao năng lực cho ít nhất 5.000 cán bộ, công chức, doanh nghiệp liên quan đến việc quản lý, vận hành phát triển mô hình outlet.

Phấn đấu tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam đạt tối thiểu 30 - 40% tại các mô hình outlet thí điểm.

Đến năm 2030, hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” kinh doanh trong mô hình outlet, ưu tiên các sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm hàng Việt tiên phong.

Phát triển 3 mô hình outlet phù hợp với từng điều kiện thị trường

Về định hướng phát triển mô hình outlet tại Việt Nam, Đề án nêu rõ, outlet là một mô hình bán lẻ tập trung các thương hiệu, tại đó nhà sản xuất hay nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù của mô hình outlet. Hàng hóa kinh doanh tại outlet (có thể là hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ và hàng sản xuất riêng để kinh doanh tại các outlet).

Đề án xác định 03 mô hình outlet phù hợp với từng điều kiện thị trường, cụ thể:

Làng outlet cao cấp - Mô hình “điểm đến mua sắm - du lịch” với tổng diện tích cho thuê từ 30.000-50.000 m², được thiết kế theo kiến trúc làng mở với cảnh quan đẹp, không gian xanh và các công trình được thiết kế có điểm nhấn. Làng outlet quy tụ các thương hiệu từ trung cấp, cao cấp đến xa xỉ. Tập trung các yếu tố trải nghiệm, tích hợp hệ thống nhà hàng, quán cà phê, khu vui chơi giải trí cho trẻ em và không gian tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật trong làng outlet.

Vị trí làng outlet cao cấp đặt gần các siêu đô thị có sức mua lớn; có khả năng tiếp cận dễ dàng với khách du lịch quốc tế; kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch như đường cao tốc và sân bay.

Trung tâm outlet đô thị/ngoại vi có quy mô nhỏ hơn so với làng outlet, với tổng diện tích cho thuê từ 5.000-25.000 m². kiến trúc linh hoạt, đa dạng; có trung tâm trong nhà hoặc ngoài trời, tùy thuộc vào vị trí và quỹ đất. Danh mục thương hiệu tập trung chủ yếu vào các nhãn hàng phổ thông và trung cấp được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là các thương hiệu thể thao, thời trang ứng dụng và đồ gia dụng.

Vị trí gần khu vực đông dân cư, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân địa phương, khách du lịch.

Mô hình outlet tích hợp được tích hợp vào tổ hợp đa chức năng bao gồm bất động sản nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe, khu vự sử dụng dịch vụ chung, các khu vực chức năng khác, có tổng diện tích cho thuê từ 15.000-50.000 m². Kiến trúc linh hoạt, đa dạng, trong nhà hoặc ngoài trời, tùy thuộc vào vị trí và quỹ đất. Danh mục thương hiệu tập trung chủ yếu vào các nhãn hàng phổ thông, trung cấp, cao cấp.

Vị trí đặt tại các vị trí chiến lược của quốc gia, khu đô thị của các thành phố, địa phương có mật độ dân cư đông, lượng khách du lịch lớn, phục vụ mua sắm thường xuyên của người dân địa phương và khách du lịch.

Không gian phát triển outlet được định hướng tại các khu vực có lợi thế về sức mua, du lịch và kết nối giao thông. Tại Hà Nội, các trục cao tốc Hà Nội - Móng Cái, Hà Nội - Lào Cai, Nhật Tân - Nội Bài và Hà Nội - Hải Phòng được xác định là những khu vực có tiềm năng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, định hướng tập trung dọc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành. Tại Đà Nẵng/Hội An, các vị trí tiềm năng nằm trên trục đường ven biển kết nối Đà Nẵng với Hội An.

Đề án cũng định hướng nghiên cứu phát triển outlet tại các trung tâm du lịch biển đảo có quỹ đất lớn, gần các khu nghỉ dưỡng phức hợp như Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang) và các khu thương mại tự do.

Mở rộng không gian cho hàng Việt

Đề án khuyến khích Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc) nghiên cứu, thu hút đầu tư mô hình outlet thí điểm.

Các địa phương được định hướng chủ động rà soát tiềm năng, lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất và phương thức đầu tư phù hợp với quy hoạch, điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường, khả năng kết nối giao thông và tiềm năng du lịch.

Việc lựa chọn nhà đầu tư chú trọng năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành chuỗi bán lẻ, khả năng thu hút thương hiệu và cam kết tiêu thụ hàng Việt Nam tại outlet.

Cùng với thu hút đầu tư, địa phương có trách nhiệm tổ chức các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa tại outlet để thu hút khách hàng, quảng bá hình ảnh địa phương; phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng các nhóm sản phẩm Việt, hình thành sản phẩm “quà tặng quốc gia”.

Song song với phát triển, Đề án yêu cầu tăng cường quản lý thị trường tại các mô hình outlet, tập trung kiểm tra hàng hóa, giá bán, niêm yết giá; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xử lý vi phạm theo quy định.

Tạo hành lang cho mô hình outlet phát triển

Theo phân công, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là đầu mối tham mưu Lãnh đạo Bộ triển khai Đề án; chủ trì nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và quản lý mô hình outlet. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đồng thời theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Bộ Công Thương và đề xuất các nội dung triển khai phù hợp trong từng giai đoạn.

Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nghiên cứu, hoàn thiện các quy định liên quan đến hàng hóa, giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm doanh nghiệp, chính sách đầu tư, phát triển thị trường, thương mại điện tử, chuyển đổi số, sản phẩm, thương hiệu và du lịch mua sắm.

Tại địa phương, yêu cầu phát triển outlet được thực hiện song song với quản lý nhà nước. Các tỉnh, thành phố có trách nhiệm lựa chọn mô hình, thu hút đầu tư, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Đề án; tăng cường phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về giá và các hành vi gian lận thương mại.

Với mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tạo không gian cho hàng Việt, Đề án định hướng phát triển mô hình bán lẻ này gắn với kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch - thương mại - dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ Việt Nam.