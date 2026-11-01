Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2888/QĐ-BCT, có 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản, do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện. Đây là các thủ tục hành chính đã được Bộ Công Thương công bố tại Quyết định số 2329/QĐ-BCT ngày 17/9/2026 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương phê duyệt 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Bộ Công Thương.

Cụ thể, danh mục 12 quy trình gồm:

1. Lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

3. Cấp giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

4. Cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

5. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

6. Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

7. Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

8. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

9. Cấp đổi giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

10. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia điều tra địa chất về khoáng sản.

11. Lựa chọn tổ chức, cá nhân để nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

12. Quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Phụ lục kèm theo Quyết định quy định cụ thể trình tự thực hiện, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và thời hạn giải quyết đối với mỗi thủ tục hành chính. Theo đó, mỗi quy trình được phân chia thành các bước từ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thẩm định, xem xét, quyết định đến trả kết quả, đồng thời xác định rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện ở từng khâu.

Bộ Công Thương giao Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, ban hành quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cấu hình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công Thương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2026.

Chi tiết Quyết định, Phụ lục kèm theo xem tại đây.