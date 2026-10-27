Bộ Công Thương phát động phong trào 'Sáng kiến mỗi ngày' năm 2026

Sáng 27-10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành công thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành công thương”. Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam, được Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và Tạp chí Công Thương tổ chức thực hiện.

Chương trình nhằm thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp; khuyến khích phát hiện, đề xuất, ứng dụng và nhân rộng các sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngành công thương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày”, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành công thương”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết: Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam triển khai phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành công thương”, nhằm khuyến khích sáng kiến, chia sẻ mô hình hiệu quả và nhân rộng các giải pháp thiết thực.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh, mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả và nhân rộng, đều có thể tạo nguồn lực đổi mới mạnh mẽ. Để chương trình đạt mục tiêu, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị nâng cao chất lượng tiếp nhận, đánh giá và lựa chọn sáng kiến; tạo điều kiện, khuyến khích người lao động tham gia; tăng cường kết nối, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả, từng bước xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.

Quang cảnh cuộc phát động.

Bà Lê Thị Đức, Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho hay: Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” tạo thêm động lực phát huy nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Từ đó, kêu gọi các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn, vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào và tham gia cuộc thi bằng những giải pháp thiết thực, có khả năng ứng dụng, nhân rộng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày”, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành công thương”; kích hoạt cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến thi đua tại www.khoahoccongthuong.vn và www.doimoisangtao.tapchicongthuong.vn và chiến dịch truyền thông “Đổi mới sáng tạo Công Thương” - “MOIT Inovation”.

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” được triển khai trong các đơn vị thuộc ngành công thương, khuyến khích đề xuất, chia sẻ và nhân rộng sáng kiến, cải tiến từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh. Sáng kiến được triển khai từ ngày 1-1-2025 tới hết ngày 30-11-2026, bảo đảm tính mới, sáng tạo, hiệu quả và khả năng nhân rộng. Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30-11-2026; dự kiến tháng 12-2026 biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu và 15 tập thể xuất sắc.

Robot Humanoid biểu diễn tại chương trình. Robot Humanoid đến từ Công ty Công nghệ ADT Global - doanh nghiệp Việt hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp AI, robot và công nghệ tương tác.

Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành công thương” hướng tới phát hiện, lan tỏa các mô hình, giải pháp hiệu quả, thúc đẩy kết nối trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ngành. Qua sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 10-15 đội tập huấn, hoàn thiện giải pháp và chọn 5 đội vào chung kết. Hồ sơ tiếp nhận đến ngày 20-11-2026; chung kết và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12-2026.

Bộ Công Thương thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn, Ban Giám khảo và Hội đồng xét chọn với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải tiến năng suất, chất lượng.