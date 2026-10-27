Bộ Công Thương phát động phong trào 'Sáng kiến mỗi ngày' năm 2026

Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam, được Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và Tạp chí Công Thương tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại buổi lễ

Chương trình nhằm thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp; khuyến khích phát hiện, đề xuất, ứng dụng và nhân rộng các sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngành công thương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã thúc đẩy chuyển biến trong nhận thức và hành động, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển.

Với ngành công thương, trọng tâm là bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp, tỷ lệ nội địa hóa và hiện đại hóa thương mại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua

Thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp, viện, trường trong ngành đã chuyển từ ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ sang phát triển công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam triển khai phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành công thương”, nhằm khuyến khích sáng kiến, chia sẻ mô hình hiệu quả và nhân rộng các giải pháp thiết thực.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh, mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả và nhân rộng, đều có thể tạo nguồn lực đổi mới mạnh mẽ. Để chương trình đạt mục tiêu, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị nâng cao chất lượng tiếp nhận, đánh giá và lựa chọn sáng kiến; tạo điều kiện, khuyến khích người lao động tham gia; tăng cường kết nối, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả, từng bước xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày”, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành công thương”; kích hoạt cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến thi đua tại www.khoahoccongthuong.vn và www.doimoisangtao.tapchicongthuong.vn và chiến dịch truyền thông “Đổi mới sáng tạo Công Thương” - “MOIT Inovation”.

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” được triển khai trong các đơn vị thuộc ngành công thương, khuyến khích đề xuất, chia sẻ và nhân rộng sáng kiến, cải tiến từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh. Đối tượng tham gia là cá nhân, nhóm tác giả từ 2 người trở lên, cùng các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026, bảo đảm tính mới, sáng tạo, hiệu quả và khả năng nhân rộng. Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026; dự kiến tháng 12/2026 biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu và 15 tập thể xuất sắc.

Quang cảnh lễ ký kết

Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành công thương” hướng tới phát hiện, lan tỏa các mô hình, giải pháp hiệu quả, thúc đẩy kết nối trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ngành. Các đội thi gồm ít nhất 3 thành viên thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức liên quan; mỗi đơn vị được đề cử tối đa 10 đội. Qua sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 10–15 đội tập huấn, hoàn thiện giải pháp và chọn 5 đội vào chung kết. Hồ sơ tiếp nhận đến ngày 20/11/2026; chung kết và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 20 triệu đồng, 1 giải Ba 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Bộ Công Thương thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn, Ban Giám khảo và Hội đồng xét chọn với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải tiến năng suất, chất lượng.