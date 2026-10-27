Bộ Công Thương phát động phong trào 'Sáng kiến mỗi ngày' năm 2026

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê Thị Đức; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, viện, trường, tổ chức công đoàn, chuyên gia và cơ quan báo chí, truyền thông.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham dự lễ phát động.

Chương trình do Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam triển khai, với sự tổ chức thực hiện của Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và Tạp chí Công Thương. Các hoạt động hướng tới phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp; khuyến khích đề xuất, ứng dụng và nhân rộng sáng kiến, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương.

Đưa đổi mới sáng tạo vào hoạt động thường xuyên

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng được xác định là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và khả năng tự chủ quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Đối với ngành Công Thương, Thứ trưởng cho rằng cần tập trung giải quyết ba nhiệm vụ lớn: bảo đảm an ninh năng lượng; nâng cao tính tự chủ của công nghiệp, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; hiện đại hóa thương mại thông qua dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy.

Thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp, viện, trường trong Ngành đã từng bước chuyển từ ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ sang xây dựng danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn với hoạt động vận hành, sản xuất và nhu cầu thị trường, hướng tới hiệu quả cụ thể.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” nhằm đưa tinh thần đổi mới sáng tạo trở thành hoạt động thường xuyên, gắn với công việc thực tiễn. Trong khi đó, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” tạo diễn đàn để kết nối, chia sẻ những mô hình hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từ đó hoàn thiện và nhân rộng các giải pháp có giá trị đối với toàn Ngành.

“Mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả và được chia sẻ, nhân rộng, sẽ tạo nên nguồn lực đổi mới mạnh mẽ”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Để chương trình đạt mục tiêu đề ra, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tổ chức tiếp nhận, đánh giá, lựa chọn sáng kiến theo tiêu chí rõ ràng, chú trọng tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả thực tiễn và khả năng nhân rộng. Quá trình triển khai cần bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cần tạo điều kiện để cán bộ, người lao động tham gia phong trào, đồng thời có hình thức khuyến khích phù hợp nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo. Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác, chia sẻ tri thức, huy động nguồn lực, gắn hoạt động thi đua với truyền thông, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, từng bước hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn Ngành.

Phát huy sáng kiến từ cơ sở, lan tỏa trong toàn ngành

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, những năm qua, công đoàn luôn chú trọng tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm trọng tâm.

Hằng năm, hàng trăm nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp sáng tạo được triển khai đã góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, mang lại lợi ích kinh tế hàng nghìn tỷ đồng cho các đơn vị.

Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Theo bà Lê Thị Đức, việc triển khai phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” sẽ tạo thêm động lực để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai thác nguồn lực sáng tạo từ thực tiễn, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam kêu gọi các công đoàn tập đoàn, tổng công ty và công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia bằng những sáng kiến có tính ứng dụng và khả năng nhân rộng.

Đại diện người lao động toàn ngành, ông Nguyễn Văn Nguyên, chuyên trách Công đoàn Honda Việt Nam, bày tỏ kỳ vọng hai chương trình sẽ tạo thêm cơ hội để người lao động đóng góp vào quá trình đổi mới tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, chuyên trách Công đoàn Honda Việt Nam.

Ông Nguyên cam kết tích cực hưởng ứng phong trào, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ phù hợp với công việc. Đồng thời, ông sẽ phối hợp với đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và vận động người lao động tham gia bằng những hành động cụ thể.

Nghi thức phát động phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”, khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”, khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”; kích hoạt cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến tại www.khoahoccongthuong.vn và www.doimoisangtao.tapchicongthuong.vn, đồng thời triển khai chiến dịch truyền thông “Đổi mới sáng tạo Công Thương” - “MOIT Innovation”.

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” được triển khai tại các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương, nhằm khuyến khích đề xuất, chia sẻ và nhân rộng sáng kiến, cải tiến xuất phát từ thực tiễn quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Đối tượng tham gia gồm cá nhân hoặc nhóm tác giả từ 2 người trở lên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động; cùng các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Sáng kiến được xem xét phải được triển khai trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026, có tính mới, sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tế, mang lại hiệu quả và có thể nhân rộng.

Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Dự kiến trong tháng 12/2026, chương trình sẽ tổng kết, biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia và tổ chức phong trào.

Lễ phát động thu hút đông đảo người lao động ngành Công Thương và Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội)

Đối với Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”, mục tiêu là tìm kiếm, lan tỏa các giải pháp và mô hình hiệu quả trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời tăng cường kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Ngành.

Các đội dự thi gồm từ 3 cá nhân trở lên, thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc tổ chức có đề xuất, phát triển hay triển khai giải pháp trong lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp được đề cử tối đa 10 đội.

Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn 10-15 đội tiêu biểu để tập huấn, hoàn thiện giải pháp, trước khi chọn 5 đội vào vòng chung kết. Thời gian nhận hồ sơ kéo dài từ ngày công bố cuộc thi đến ngày 20/11/2026. Vòng chung kết và lễ trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, 1 giải Ba trị giá 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Bộ Công Thương sẽ thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn, Ban Giám khảo và Hội đồng xét chọn với sự tham gia của các chuyên gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải tiến năng suất, chất lượng.