Bộ Công Thương phát động phong trào 'Sáng kiến mỗi ngày'

Sáng 27/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và hiệu lực quản trị.

Đối với ngành Công Thương, Thứ trưởng chỉ rõ ba bài toán lớn cần tập trung giải quyết, gồm: bảo đảm an ninh năng lượng; tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; hiện đại hóa thương mại thông qua dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy.