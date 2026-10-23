Bộ Công Thương phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026

Ngày 23/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3), Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Tạp chí Công Thương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" năm 2026 với thông điệp "Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai" tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI).

Với thông điệp "Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai", Cuộc thi năm 2026 kỳ vọng tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đưa chính sách pháp luật về năng lượng đi vào cuộc sống, hướng tới sự phát triển bền vững.