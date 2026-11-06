Bộ Công Thương phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông "Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"

Đổi mới truyền thông để pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi vào đời sống

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, xác định là một nhiệm vụ quan trọng gắn với quá trình phát triển của kinh tế thị trường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bền vững.

Ông Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh, một thông điệp luôn được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia truyền tải là “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, cũng đã được khẳng định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Theo Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Trịnh Anh Tuấn, những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, xác định là một nhiệm vụ quan trọng gắn với quá trình phát triển của kinh tế thị trường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bền vững

Đặc biệt, gần đây, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 207-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, khẳng định yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tình hình mới.

Triển khai Kết luận số 207-KL/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-CP với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và lâu dài trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã từng bước cụ thể hóa bằng Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, đồng thời ban hành Chương trình Quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 và Chương trình hành động của Bộ để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một trong những định hướng quan trọng là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; đa dạng hóa các hình thức tiếp cận để kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được lan tỏa sâu rộng hơn trong xã hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và các giao dịch trên không gian mạng ngày càng phát triển.

Theo đó, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ dừng ở hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, mà còn phải chú trọng nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng và phát huy vai trò chủ động của chính người tiêu dùng.

Để các quy định pháp luật thực sự đi vào đời sống, công tác tuyên truyền cũng cần được thể hiện bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận và phù hợp với từng nhóm công chúng.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, một quy định pháp luật có thể rất khó, nhưng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn khi được truyền tải qua những tình huống gần gũi. Một kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ dễ được ghi nhớ hơn khi được thể hiện bằng một video ngắn, một sản phẩm trực quan hay một câu chuyện thực tế. Một thông điệp đúng, nếu được truyền tải sáng tạo và phù hợp, có thể tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chủ trì, phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức cũng là một hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa những định hướng đó.

“Thông qua Cuộc thi, chúng tôi mong muốn các bạn trẻ không chỉ tìm hiểu, nắm vững các quy định của pháp luật mà còn chủ động suy nghĩ, sáng tạo cách thức truyền tải những kiến thức đó bằng ngôn ngữ và phương thức phù hợp với đời sống hiện đại. Qua đó, những kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được chuyển hóa thành những thông điệp, ý tưởng và sản phẩm truyền thông gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận và có khả năng lan tỏa”, ông Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thanh niên, sinh viên trong việc lan tỏa kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ông Trịnh Anh Tuấn cho rằng, các bạn trẻ vừa là một bộ phận quan trọng của cộng đồng người tiêu dùng, vừa là lực lượng nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ, các nền tảng mới và những xu hướng truyền thông hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mong muốn các bạn trẻ bắt đầu từ chính những vấn đề gặp phải trong đời sống tiêu dùng hằng ngày để phát triển những ý tưởng mới, đóng góp vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chia sẻ kiến thức, kỹ năng với cộng đồng. Quan trọng hơn, các bạn cần biến những điều mình hiểu thành những nội dung truyền thông gần gũi, để kiến thức pháp luật không chỉ dừng lại ở văn bản mà thực sự đi vào đời sống.

Ca sĩ khách mời CHENG đồng hành cùng Lễ phát động Cuộc thi

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức chính thức kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đông đảo thanh niên, sinh viên trên cả nước tích cực hưởng ứng Cuộc thi, cùng lan tỏa kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cộng đồng. Các thí sinh có thể tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến tại https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn , đồng thời thành lập đội thi để tiếp tục tranh tài tại các vòng tiếp theo.

Phát huy sức sáng tạo, nâng cao trách nhiệm xã hội của người trẻ làm báo chí, truyền thông

Theo PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Mua sắm trực tuyến, thanh toán điện tử, quảng cáo qua mạng xã hội và livestream bán hàng mang đến nhiều tiện ích, nhưng cũng đặt ra không ít rủi ro: hàng giả, hàng kém chất lượng, thông tin quảng cáo sai lệch, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì vậy không chỉ cần các quy định pháp luật và sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mà còn đòi hỏi nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của mỗi người dân.

“Trong bối cảnh đó, việc Bộ Công Thương giao Tạp chí Công Thương phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức Cuộc thi có ý nghĩa thiết thực. Cuộc thi góp phần chuyển tải kiến thức pháp luật thành những thông điệp gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và có sức lan tỏa; đồng thời khuyến khích những cách làm mới trong truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, PGS.TS. Phạm Minh Sơn đánh giá.

Là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông và một số ngành khoa học xã hội, nhân văn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn chú trọng kết hợp đào tạo kiến thức nền tảng với rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực thực hành và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại. Việc đồng hành cùng Cuộc thi vừa phù hợp với thế mạnh chuyên môn, vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của Học viện.

PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá, Cuộc thi có ý nghĩa thiết thực, góp phần chuyển tải kiến thức pháp luật thành những thông điệp gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và có sức lan tỏa; đồng thời khuyến khích những cách làm mới trong truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Từ góc độ đào tạo, PGS.TS. Phạm Minh Sơn đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của Cuộc thi đối với sinh viên.

Trước hết, đây là cơ hội để các em đưa kiến thức từ giảng đường vào giải quyết một vấn đề thực tiễn đang tác động trực tiếp đến đời sống. Theo Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một thông điệp truyền thông hiệu quả không chỉ đẹp về hình thức, hấp dẫn về cách thể hiện, mà trước hết phải đúng về nội dung, phù hợp với công chúng và giúp người tiếp nhận thay đổi nhận thức, hành vi. Qua Cuộc thi, sinh viên có điều kiện thực hành nghiên cứu công chúng, xây dựng ý tưởng, thiết kế sản phẩm và đánh giá hiệu quả truyền thông.

Thứ hai, Cuộc thi là môi trường rèn luyện năng lực nghề nghiệp trong thời đại số, từ sáng tạo nội dung đa nền tảng, kể chuyện bằng hình ảnh và dữ liệu đến làm việc nhóm, sử dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm. Khi tham gia giải quyết một bài toán thực tế, sinh viên không chỉ phát triển kỹ năng mà còn hình thành tác phong chuyên nghiệp, khả năng hợp tác và tinh thần chủ động học hỏi - những phẩm chất rất cần thiết đối với người làm báo chí, truyền thông tương lai.

Thứ ba, và cũng là điều PGS.TS. Phạm Minh Sơn đặc biệt coi trọng, Cuộc thi giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Người làm truyền thông không chỉ tạo ra sự chú ý hay sức lan tỏa, mà phải hướng sự sáng tạo tới những giá trị tích cực, bảo vệ sự thật và lợi ích chính đáng của cộng đồng. Mỗi sản phẩm giúp người dân nhận diện quảng cáo sai sự thật, phòng tránh lừa đảo, lựa chọn hàng hóa an toàn hay biết cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình đều có giá trị xã hội thiết thực.

PGS.TS. Phạm Minh Sơn mong muốn sinh viên tham gia Cuộc thi bằng cả tri thức, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm; bắt đầu từ những tình huống gần gũi với đời sống sinh viên và người tiêu dùng, tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, kiểm chứng thông tin, lắng nghe nhu cầu của công chúng, mạnh dạn thử nghiệm những hình thức thể hiện mới nhưng luôn bảo đảm tính chính xác, nhân văn và thuyết phục.

“Thành công của Cuộc thi không chỉ đo bằng giải thưởng, mà còn bằng những kỹ năng các em tích lũy và những tác động tích cực mà sản phẩm tạo ra cho xã hội”, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh.

PGS.TS. Phạm Minh Sơn cũng khẳng định Học viện sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức, tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên tích cực tham gia các hoạt động của Cuộc thi; khuyến khích kết nối giữa học tập, nghiên cứu và thực hành nghề nghiệp, qua đó góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cộng đồng.

Tại Lễ phát động cũng diễn ra phiên thảo luận với chủ đề "Sáng tạo truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới"

Phiên thảo luận với chủ đề “Sáng tạo truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới” được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Trịnh Anh Tuấn; TS. Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; và ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam. Phiên thảo luận tập trung trao đổi về các quy định, cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; những giải pháp của các nền tảng số nhằm xây dựng môi trường giao dịch an toàn, minh bạch; đồng thời làm rõ vai trò của truyền thông trong nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ cho người tiêu dùng. Các nội dung trao đổi cũng hướng tới việc phát huy thế mạnh của nền tảng số, sức sáng tạo của các nhà sáng tạo nội dung, KOL/KOC trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cách thức chuyển tải các quy định pháp luật thành những thông điệp, sản phẩm truyền thông gần gũi, dễ hiểu và có khả năng thay đổi hành vi. Qua đó, góp phần gợi mở những ý tưởng, cách tiếp cận thiết thực cho các bạn sinh viên tham gia Cuộc thi.

Trong khuôn khổ Lễ phát động Cuộc thi đã diễn ra hoạt động minigame tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thu hút sự hưởng ứng trực tiếp của đông đảo sinh viên tham dự

Đáng chú ý, hoạt động minigame tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tạo không khí giao lưu sôi nổi, thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo sinh viên. Thông qua các câu hỏi tương tác và tình huống gần gũi với thực tiễn, sinh viên có cơ hội củng cố kiến thức về quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng, tìm hiểu các quy định pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi của mình khi mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Ban Tổ chức đã trao phần thưởng cho 10 khán giả trả lời đúng các câu hỏi của chương trình.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại sự kiện

THÔNG TIN CUỘC THI Cuộc thi Sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” chính thức được phát động từ ngày 06/10/2026, gồm 3 Vòng chính: Vòng Sơ khảo - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”: Được tổ chức trực tuyến trong 02 tuần nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ quan, đơn vị, tổ chức huy động sinh viên, học viên, cán bộ, người lao động và các cá nhân thuộc đơn vị tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến. Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức lựa chọn 03 thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải thưởng cá nhân. Kết thúc 02 tuần thi, Ban Tổ chức căn cứ tổng điểm thi hợp lệ của các thí sinh thuộc từng đơn vị để xếp hạng, trao 01 giải thưởng tập thể cho đơn vị có kết quả cao nhất và lựa chọn từ 10 - 15 đơn vị dẫn đầu tham gia Vòng Tập huấn. Vòng Tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”: Các đơn vị được lựa chọn từ Vòng Sơ khảo thành lập 01 đội thi đại diện và đăng ký với Ban Tổ chức theo quy định. Vòng Tập huấn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự hướng dẫn và cố vấn của các chuyên gia pháp luật, truyền thông chính sách, báo chí và marketing. Kết thúc Vòng Tập huấn, các đội nộp hồ sơ, sản phẩm và báo cáo kết quả triển khai chiến dịch để Ban Tổ chức và các chuyên gia đánh giá, lựa chọn 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết. Vòng Chung kết: Được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ Vòng Tập huấn. Các đội tranh tài thông qua 03 phần thi: Tài năng, Kiến thức pháp luật và Trình bày, bảo vệ chiến dịch truyền thông. Các phần thi kết hợp đánh giá kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện và xử lý tình huống thực tiễn, năng lực sáng tạo, kỹ năng trình bày và bảo vệ kế hoạch truyền thông đã triển khai. Ban Giám khảo chấm điểm, xếp hạng và lựa chọn các đội đạt giải theo quy định của Cuộc thi. Tham gia Vòng Sơ khảo Cuộc thi tại https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn.