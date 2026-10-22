Bộ Công Thương phát động cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 2681/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương. Cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo, phát huy trí tuệ và năng lực của người lao động, đồng thời tìm kiếm những giải pháp có khả năng ứng dụng, nhân rộng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

Theo Kế hoạch, cuộc thi Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn, tôn vinh các sáng kiến mà còn hướng tới kết nối cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đào tạo, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành Công Thương.

Các giải pháp tham gia cuộc thi tập trung vào những vấn đề gắn với hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh. Trong đó, các nhóm chủ đề chính bao gồm ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản trị và sản xuất; phát triển công nghệ xanh, sản xuất thông minh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, cuộc thi Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương còn khuyến khích các sáng kiến đổi mới trong quản lý, quản trị tổ chức, doanh nghiệp; các kết quả nghiên cứu ứng dụng có tính khả thi và tiềm năng thương mại hóa trong những lĩnh vực thuộc ngành Công Thương.

Đối tượng tham gia là các nhóm từ 3 cá nhân trở lên thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có đề xuất, phát triển hoặc triển khai giải pháp về đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp có thể đề cử tối đa 10 đội thi.

Điểm đáng chú ý là việc đánh giá không chỉ căn cứ vào tính mới của ý tưởng mà còn chú trọng khả năng triển khai và giá trị thực tiễn. Kế hoạch đặt ra yêu cầu gắn kết quả cuộc thi với hoạt động ứng dụng, thử nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng giải pháp; ưu tiên những mô hình có khả năng giải quyết các vấn đề cụ thể, tạo tác động rõ rệt đối với năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh.

Cuộc thi Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương dự kiến được tổ chức qua các vòng, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại vòng sơ khảo, Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, đánh giá theo bộ tiêu chí để lựa chọn từ 10 đến 15 đội thi tiêu biểu tham gia tập huấn. Các đội được hướng dẫn hoàn thiện giải pháp, xây dựng nội dung thuyết trình và trình diễn nhằm nâng cao tính thực tiễn, sức thuyết phục.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là là việc đánh giá không chỉ căn cứ vào tính mới của ý tưởng mà còn chú trọng khả năng triển khai và giá trị thực tiễn.

Sau hoạt động tập huấn, Ban Giám khảo lựa chọn 5 đội thi tiêu biểu vào vòng chung kết. Tại đây, các đội trực tiếp trình diễn, thuyết trình về giải pháp trước Ban Giám khảo, đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan đến tính thuyết phục và khả năng ứng dụng.

Dự kiến, vòng chung kết và lễ công bố của cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” sẽ trao giải diễn ra ngày 10/12/2026 tại Hà Nội. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đến ngày 20/11/2026.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, 1 giải Ba trị giá 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Trên cơ sở kết quả cuộc thi và đánh giá của Hội đồng chuyên gia, Ban Tổ chức có thể đề xuất Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen cho các đội đạt giải, cùng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình tham gia và tổ chức cuộc thi.

Đáng chú ý, sau cuộc thi Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số sẽ phối hợp với Tạp chí Công Thương và các đơn vị liên quan tổng hợp danh mục giải pháp tiêu biểu, kết nối với doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu; lựa chọn, giới thiệu những giải pháp đủ điều kiện để tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm, ứng dụng hoặc nhân rộng theo quy định. Đây là bước quan trọng nhằm đưa các sáng kiến vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi, tiến tới tạo ra giá trị cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý.

Đổi mới sáng tạo không chỉ được thể hiện ở ý tưởng hay công nghệ mới, mà còn ở khả năng giải quyết những bài toán thực tế, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo động lực phát triển bền vững cho ngành Công Thương.

Trước đó, ngày 31/3/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-BCT về Kế hoạch năm 2026 thực hiện các nhiệm vụ được giao trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Kế hoạch đặt mục tiêu thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp thiết thực, có thể đo lường vào tăng trưởng của ngành Công Thương; đồng thời tăng cường chuyển đổi số liên thông, thúc đẩy nghiên cứu gắn với ứng dụng và thị trường, phát huy hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Việc tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm kiếm các nhóm giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có thể xem là một hoạt động cụ thể hóa định hướng này, hướng tới phát huy nguồn lực sáng tạo ngay từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trong ngành.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ngày càng tác động sâu rộng đến phương thức quản trị, tổ chức sản xuất và năng lực cạnh tranh, việc phát hiện những mô hình hiệu quả, tạo điều kiện để các giải pháp được thử nghiệm và nhân rộng có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, đổi mới sáng tạo không chỉ được thể hiện ở ý tưởng hay công nghệ mới, mà còn ở khả năng giải quyết những bài toán thực tế, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo động lực phát triển bền vững cho ngành Công Thương.

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