Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Chủ tịch Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026 chủ trì phiên phân giao. Cùng tham gia sự kiện có ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Phó Chủ tịch hội đồng; đại diện các đơn vị thuộc bộ, các hiệp hội, doanh nghiệp…

Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026.

4 thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch

Phát biểu tại phiên phân giao, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin, ngày 27/6/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BCT quy định nguyên tắc, trình tự và thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 17.01) theo phương thức đấu giá.

Về quy định phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá, năm 2026, trên cơ sở các quy định tại Thông tư số 11, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026 đã xác định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao theo phương thức đấu giá là 139.000 tấn.

Các văn bản và thông tin liên quan đến việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 đã được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Thời báo Tài chính và Đầu tư, bảo đảm các thương nhân, tổ chức, đơn vị liên quan nắm bắt thông tin và thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 11.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cũng lưu ý một số nội dung quan trọng đối với các thương nhân tham gia phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá.

Cụ thể, ngày 2/6/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 1309 về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan; đồng thời ban hành Quyết định số 1310/QĐ-BCT ngày 02/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương gia hạn biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía.

Theo đó, trường hợp thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá và nhập khẩu đường có xuất xứ từ Thái Lan thì vẫn phải chịu thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 1309. Đối với đường nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 1310, thương nhân phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tương ứng.

Hội đồng đề nghị các thương nhân tham dự hội trường, đặc biệt là những thương nhân đã đăng ký tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026, nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên, cân nhắc đầy đủ các yếu tố liên quan để đưa ra quyết định phù hợp.

Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá được tổ chức trên nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, dưới sự chứng kiến và giám sát của đại diện các bộ, ngành, thương nhân và cơ quan báo chí, truyền thông.

Đại diện các đơn vị kiểm tra dấu niêm phong hồ sơ đấu giá của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương cho biết thêm, trong thời gian tiếp nhận hồ sơ theo quy định, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026 và Tổ giúp việc Hội đồng đã nhận được tổng cộng 5 bộ hồ sơ của 5 thương nhân đăng ký tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá.

Qua quá trình rà soát, có 4 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và 1 bộ hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định (theo quy định, lượng đường đăng ký nhập khẩu phải từ 1.000 tấn trở lên, trong khi doanh nghiệp đăng ký lượng nhập khẩu dưới 1.000 tấn). Cụ thể, 4 bộ hồ sơ hợp lệ gồm: Công ty Cổ phần Đường Việt Nam; Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa.

75.000 tấn đường được phân giao cho doanh nghiệp

Tại phiên đấu giá, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026 đã thông qua kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) năm 2026 cho 4 thương nhân, với tổng lượng hạn ngạch được phân giao là 75.000 tấn, trong tổng số 139.000 tấn hạn ngạch được công bố đấu giá năm 2026.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn: 15.000 tấn; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa: 20.000 tấn. Kết quả này được thông qua tại phiên phân giao với tất cả các ý kiến đồng thuận.

Việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá nhằm bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc, trình tự, thủ tục đã được quy định, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong phân giao hạn ngạch đối với mặt hàng đường.