Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố kết luận điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng sản xuất mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chủ trì họp báo.

Trước đó, tối 25/11 (giờ Việt Nam), USTR đã ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra theo Mục 301 đối với 14 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Mức thuế này có thể điều chỉnh giảm còn 20% nếu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành đang áp dụng căn cứ theo Mục 301 và Mục 232.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chủ trì buổi họp báo.

Ông Chu Thắng Trung, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ; đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng để giải quyết các quan tâm của Hoa Kỳ, bao gồm các vấn đề liên quan đến các cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974.

Ngày 21/11/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch xác định nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm cho các bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức triển khai đồng bộ, nhất quán các nhiệm vụ, giải pháp nhằm quản trị xuất siêu trong quan hệ song phương theo hướng chủ động, bền vững, hài hòa giữa mở rộng xuất khẩu và tăng cường năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu; đồng thời phòng tránh nguy cơ dư thừa công suất, ngăn chặn lẩn tránh và chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ, kiểm soát và thực hiện hiệu quả quy định về cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Cùng với kết quả đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đây sẽ là những căn cứ quan trọng để Hoa Kỳ cân nhắc, áp dụng một mức thuế thấp hơn so với mức tối đa được đề xuất trong kết luận sơ bộ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chia sẻ tại họp báo. Ảnh Nguyễn Nam

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham gia đầy đủ quy trình điều tra tiếp theo của USTR, bao gồm đăng ký, tham dự, phát biểu ý kiến và trả lời câu hỏi của Hoa Kỳ tại phiên điều trần công khai; đồng thời xây dựng, nộp các bản bình luận phản biện đối với kết luận sơ bộ và các ý kiến, cáo buộc chưa chính xác của các bên liên quan; tham vấn và trao đổi với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ để có kết luận phù hợp.

"Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đang nỗ lực để hoàn thành đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng trong thời gian sớm nhất", Quyền Cục trưởng Chu Thắng Trung thông tin.

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết: Đây mới là kết quả sơ bộ. Bởi theo quy trình của pháp luật Hoa Kỳ, vẫn còn các bước lấy ý kiến phản hồi từ các nước. Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và những đối tượng liên quan khác cũng có thể tham gia đóng góp ý kiến.

Về phía Việt Nam, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành, cơ quan liên quan đã gửi nhiều thông tin và sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin, trao đổi ý kiến với phía Hoa Kỳ.

Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Chu Thắng Chung thông tin về vụ việc. Ảnh Nguyễn Nam

Liên quan đến mức thuế được áp dụng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, đây là vấn đề do Hoa Kỳ quyết định. Tuy nhiên, trong báo cáo sơ bộ, Hoa Kỳ đưa ra hai mức: Một mức thuế tối đa có thể áp dụng đối với các nước và một mức có thể được cân nhắc giảm xuống nếu các bên ký kết được Hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng giữa Hoa Kỳ và các nước, gọi tắt là Hiệp định ART. Nếu các bên có được hiệp định này, mức thuế dự kiến sẽ thấp hơn.

Đối với Việt Nam, mức thuế tối đa được đề xuất là 35%; trường hợp hai bên đạt được Hiệp định thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, mức thuế có thể được điều chỉnh xuống còn 20%.

“Việc áp dụng mức thuế cụ thể phụ thuộc vào nhiều vấn đề, từ thông tin các bên cung cấp đến quá trình trao đổi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới. Quyết định cuối cùng là quyết định đơn phương của Hoa Kỳ theo quy định pháp luật nước này”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin.

Liên quan đến những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý trong giai đoạn tới, Thứ trưởng cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương triển khai nhiều hoạt động cảnh báo doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Trong quá trình này, phía Việt Nam luôn phải chuẩn bị cho những kịch bản khác nhau.

Để chủ động ứng phó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ đã có những bước chuẩn bị và đưa ra nhiều cảnh báo thông qua các cơ quan khác nhau. Đặc biệt, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương thường xuyên đưa ra cảnh báo về rủi ro trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như hàng hóa bị điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và các trường hợp liên quan khác. Doanh nghiệp cần lưu ý những cảnh báo này để có phương án quản trị rủi ro phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã và đang có những hoạt động hợp tác với phía Hoa Kỳ, phối hợp với các cơ quan nhà nước để cùng quản trị rủi ro. Trách nhiệm của Nhà nước là đồng hành cùng doanh nghiệp, tìm giải pháp giảm thiểu rủi ro ở mức tối đa. Hiện nay, Chính phủ cũng đã giao Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa để triển khai chương trình quản trị rủi ro.

Sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ

Liên quan đến tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, ngay trước thềm Hoa Kỳ công bố kết luận sơ bộ, ngày 25/11, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì các cuộc họp với các bộ, ngành để bàn về những giải pháp nhằm chủ động quản trị rủi ro xuất nhập khẩu.

"Ưu tiên đầu tiên là hợp tác với phía Hoa Kỳ thông qua các kênh khác nhau", Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh. Theo Thứ trưởng, kênh thứ nhất là quá trình điều tra theo Mục 301 của pháp luật Hoa Kỳ. Thời gian qua, Việt Nam đã cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ. Trong thời gian tới, phía Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin cho phía Hoa Kỳ.

Bộ Công Thương cũng đã chuẩn bị các ý kiến để gửi tới phía Hoa Kỳ, đồng thời sẽ tham dự các phiên điều trần công khai và phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, khách quan tới các cơ quan điều tra của Hoa Kỳ.

Kênh thứ hai là đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam - Hoa Kỳ. Đây cũng là kênh mà Việt Nam đã nỗ lực triển khai trong thời gian vừa qua. Bộ Công Thương đã cung cấp các thông tin cần thiết, đồng thời chủ động đưa ra những cam kết có mức độ tương đương, thậm chí cao hơn các cam kết trong những hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia trước đây. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên sớm kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định.

Tuy nhiên, các nội dung của hiệp định cần tiếp tục được xem xét và thống nhất. Về cơ bản, có thể khẳng định, Việt Nam đã đưa ra những nội dung cam kết ở mức cao nhất có thể, thể hiện thiện chí tối đa trong quá trình đàm phán.

“Với những nỗ lực đó của Việt Nam, hai bên sẽ sớm đạt được thống nhất và ký kết hiệp định”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái kỳ vọng và cho biết, đây là những cam kết chưa từng có tiền lệ mà Việt Nam đưa ra trước đây, với phạm vi rất toàn diện.