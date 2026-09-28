Bộ Công Thương: Nghị quyết số 57 đi vào chiều sâu, nâng tầm hiệu quả

Chuyển biến quan trọng về nhận thức, hành động

Nghị quyết số 57-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024, hơn một năm trước khi diễn ra Đại hội XIV của Đảng, thể hiện bước đi chủ động, tầm nhìn chiến lược và dự báo đúng yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời thống nhất với định hướng của Đại hội XIV về xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Nghị quyết số 57 không chỉ định hướng phát triển một số lĩnh vực chuyên ngành mà còn là một nền tảng quan trọng để tổ chức thực hiện mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển mới.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Viện Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Công Thương).

Việc triển khai Nghị quyết số 57 đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, quyết tâm chính trị và phương thức tổ chức thực hiện; từng bước hình thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối tập trung, gắn trách nhiệm người đứng đầu với sản phẩm đầu ra. Thể chế có bước chuyển về tư duy quản lý, tăng tự chủ, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, thúc đẩy thương mại hóa và huy động nguồn lực xã hội.

Chuyển đổi số là lĩnh vực có nhiều kết quả vận hành rõ, trực tiếp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Hạ tầng số, định danh điện tử, dịch vụ công, nền tảng và dữ liệu tiếp tục được mở rộng. Đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trọng tâm về công nghệ chiến lược, sản phẩm ưu tiên, bài toán lớn, hạ tầng nghiên cứu, nhân lực và hợp tác “ba nhà” đã rõ hơn.

Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Nghị quyết số 57 được thực hiện khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị cao nhất, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp. Cùng với đó, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 57 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nhiều nơi thực hiện sáng tạo, quyết liệt, có kết quả nổi bật, giá trị lan tỏa, mang lại hiệu quả tích cực.

Đơn cử, tại Bộ Công Thương, sau 1 năm 6 tháng, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đã có những kết quả và chuyển biến tích cực. Trong đó, chuyển biến rõ nhất là sự chuyển biến từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ phát triển”; từ giai đoạn khởi động trong năm 2025 sang đo lường bằng sản phẩm, dữ liệu và kết quả đầu ra.

Cụ thể, về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, Bộ Công Thương tiếp tục thuộc nhóm 3 bộ, ngành dẫn đầu về phục vụ người dân, doanh nghiệp; phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 55,34% thủ tục hành chính (233/421 thủ tục), tiết kiệm khoảng 491,3 tỷ đồng chi phí tuân thủ; hoàn thành phân cấp 43/45 thủ tục hành chính, đạt 95,5%.

Bên cạnh đó, về chuyển đổi số, dữ liệu và dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung vận hành từ ngày 1/1/2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến xấp xỉ 99%; đã tích hợp 265 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tạo lập khoảng 204.000 dữ liệu hóa chất, tiền chất; đồng bộ 16/16 nhóm chỉ tiêu của cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại với Trung tâm dữ liệu quốc gia; rà soát 41 loại giấy tờ chuyên ngành để tích hợp VNeID.

Đồng thời, về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đã xác định được 3 bài toán lớn của ngành gồm bảo đảm an ninh năng lượng; tự chủ công nghiệp, nâng cao nội địa hóa và chuỗi giá trị; hiện đại hóa thương mại bằng dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy. Các doanh nghiệp, viện, trường trong ngành Công Thương đã chủ động triển khai, chuyển từ ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ sang hình thành danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn với vận hành, sản xuất và thị trường và lợi nhuận, hiệu quả cụ thể.

Chú trọng sản phẩm đầu ra

Ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Bộ Công Thương nhấn mạnh, kết quả rõ nhất trong triển khai Nghị quyết số 57 đó là đã chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ chủ trương sang những nhiệm vụ cụ thể. Điển hình là từ đầu năm đến nay, Bộ Công Thương đã nhận được 287 nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 57, trong đó chúng tôi đã hoàn thành 187 nhiệm vụ, đang thực hiện 10 nhiệm vụ trong hạn và 90 nhiệm vụ thường xuyên.

Ngoài ra, công tác xây dựng thể chế cũng được đặc biệt chú trọng quan tâm. Cụ thể đã ban hành hoặc trình ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, đối với việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các cấp có thẩm quyền đã đơn giản hóa, cải cách được hơn 55% các thủ tục hành chính của Bộ Công Thương.

Theo ông Hoàng Ninh, những kết quả liên quan đến số lượng hay tiến độ thực hiện nhiệm vụ cũng chưa nói hết được những gì Nghị quyết số 57 đã đặt ra. Nghị quyết số 57 triển khai tại Bộ Công Thương trong thời gian tới cần chú trọng sản phẩm đầu ra, công nghệ, dữ liệu được tạo ra trong quá trình triển khai nhiệm vụ và có thể triển khai được trên thực tế. Đó mới là những kết quả có ý nghĩa thực sự quan trọng.

"Trong thời gian tới, quan trọng nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra được những kết quả có thể đo đếm được đối với doanh nghiệp cũng như đối với ngành Công Thương" - ông Hoàng Ninh nói.

Các nhiệm vụ cần phải gắn chặt với yêu cầu phát triển của ngành, trong đó tập trung vào công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược cũng như nâng cấp công nghệ cho doanh nghiệp chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu.

Chuyển đổi số phải gắn với dữ liệu, không chỉ đưa các quy trình nên môi trường số mà còn phải kết nối, chia sẻ, khai thác được dữ liệu để phục vụ cho quản trị sản xuất cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cuối cùng, hiệu quả phải thể hiện được những kết quả cụ thể đối với từng doanh nghiệp như nâng cao được năng suất lao động, giảm chi phí của doanh nghiệp, tạo ra được sản phẩm mới... để từ đó nâng cao được sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

"Vì vậy, trong giai đoạn tới, câu hỏi đặt ra là không chỉ chúng ta đã triển khai được bao nhiêu nhiệm vụ mà quan trọng hơn những nhiệm vụ đó đã tạo ra những sản phẩm gì, công nghệ gì và tạo ra giá trị gì cho doanh nghiệp, cũng như cho ngành Công Thương. Đó mới là một trong những thước đo quan trọng của Nghị quyết số 57 thực sự đi vào cuộc sống" - ông Hoàng Ninh nhấn mạnh.

Nghị quyết số 57-NQ/TW yêu cầu: Nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được xác định cụ thể trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm.