Bộ Công Thương nêu giải pháp tăng công suất nguồn điện

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 7/10, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực đã có thông tin về giải pháp tăng trưởng tổng công suất nguồn điện nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.

Theo đại diện Cục Điện lực, trong Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, Bộ Công Thương có tính đến tốc độc tăng trưởng công suất nguồn điện để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

“Tuy nhiên, sau khi thay đổi chính quyền địa phương 2 cấp, không gian phát triển của các địa phương có nhiều thay đổi, chuyển dịch nhu cầu, như: Xe điện, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (có nhu cầu sử dụng điện rất lớn) tại các địa phương ngày càng tăng, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện cũng có sự thay đổi theo”, ông Bùi Quốc Hùng chỉ ra.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực.

Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho hay, ngay từ đầu, Bộ Công Thương đã có đánh giá việc đáp ứng chỉ tiêu tăng trưởng nguồn điện trong giai đoạn 2026-2030 là có nhiều thách thức, xong với quyết tâm chính trị, Bộ Công Thương vẫn quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp để đảm bảo mục tiêu đề ra. Tuy nhiên việc tổ chức thực hiện có nhiều lý do chủ quan và khách quan trong đó phải có sự tham gia đồng bộ, phối kết hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, bộ, ngành và các chính quyền địa phương các cấp.

Về các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng công suất nguồn điện trong thời gian tới, ông Bùi Quốc Hùng thông tin: Thứ nhất là hoàn thiện các điểm nghẽn thể chế.

Hiện Bộ Công Thương đang khẩn trương rà soát sửa đổi Luật Điện lực (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, khai mạc ngày 17/10/2026) theo tinh thần thể chế hoá đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều nội dung lớn, đột phá sẽ được tháo gỡ sau khi Luật Điện lực sửa đổi được ban hành.

Quang cảnh họp báo.

Thứ hai là gắn chặt trách nhiệm với các địa phương. Theo ông Bùi Quốc Hùng, danh mục các dự án theo Quyết định Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương triển khai chậm, tỷ lệ đưa vào hoàn thành thấp, nguyên nhân cũng đến từ công tác tổ chức thực hiện như chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằn,... chậm, đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt từ các địa phương.

Thứ ba là nguồn lực đầu tư các dự án nguồn điện rất lớn. Đại diện Cục Điện lực cho hay, các dự án nguồn điện cần nhu cầu đầu tư rất lớn, phải huy động từ tất cả các nguồn lực trong xã hội cả khối nhà nước, tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài trong khi giá điện chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng... còn nhiều khó khăn, dẫn đến chưa thu hút được.

“Hiện nay, Bộ Công Thương đang có báo cáo tổng thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2027-2030, sau khi được phê duyệt, Bộ Công Thương sẽ khẩn trương triển khai thực hiện và tiếp tục, kịp thời cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí”, Phó Cục trưởng Cục Điện lực bày tỏ.