Bộ Công Thương lấy ý kiến xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa có Công văn số 2963/CN-HTCN gửi Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương về việc đăng tải danh sách cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

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Theo đó, có 14 nghệ nhân ưu tú được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 35 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Đây là những hồ sơ đã được Hội đồng cấp tỉnh xem xét, trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.

Việc công khai danh sách được thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

14 nghệ nhân ưu tú được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” lần thứ 6 gồm 14 nghệ nhân đang nắm giữ nhiều nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống như kim hoàn, tranh dân gian Đông Hồ, dệt lụa, dát vàng bạc quỳ, gốm sứ, điêu khắc kính nghệ thuật.

Trong đó, Hà Nội có 9 nghệ nhân, gồm: Phan Thị Thuận (nghề dệt lụa); Lê Văn Vòng, Lê Bá Chung (dát vàng bạc quỳ, sơn son thếp vàng); Nguyễn Mạnh Hùng (cắm hoa nghệ thuật); Vũ Mạnh Hải (mỹ nghệ kim hoàn); Trần Đức Tân, Trần Xuân Triều, Nguyễn Quý Sơn (nghề gốm, gốm sứ) và Phạm Hồng Vinh (điêu khắc kính nghệ thuật).

TP. Bắc Ninh có hai nghệ nhân được đề nghị xét tặng là Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Đăng Chế, cùng nắm giữ nghề tranh dân gian Đông Hồ.

TP. Hồ Chí Minh có hai nghệ nhân gồm Trần Hải, hoạt động trong lĩnh vực mỹ nghệ kim hoàn và Hồ Thanh Tuấn, nắm giữ nghề nuôi cấy, chế tác trang sức ngọc trai. Tỉnh Cao Bằng có nghệ nhân Cao Kim Trọng, nắm giữ nghề kim hoàn.

35 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Đối với danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, danh sách gồm 35 cá nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố, hoạt động trong các lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ khác nhau.

Hà Nội có 13 cá nhân được đề nghị xét tặng, thuộc các nghề gốm sứ, điêu khắc đá, làm nhà gỗ truyền thống, đắp phù điêu, điêu khắc kính nghệ thuật, kim hoàn đậu bạc, mây tre giang đan và dát vàng quỳ.

TP. Huế có 7 cá nhân, đại diện cho những nghề như áo dài Huế, mây tre đan, tre mỹ nghệ, chạm trổ điêu khắc gỗ, chế tác nhạc cụ truyền thống và khảm sành sứ. TP. Hồ Chí Minh có 4 cá nhân hoạt động trong các nghề kim hoàn, chế tác nữ trang và phục chế cổ vật. Khánh Hòa có hai cá nhân nắm giữ nghề dệt thổ cẩm Chăm truyền thống.

Các địa phương khác có cá nhân trong danh sách gồm Đà Nẵng, Vĩnh Long, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Danh sách cho thấy sự đa dạng của các nghề thủ công mỹ nghệ được đề nghị xét tặng lần này, từ nghề truyền thống gắn với các làng nghề đến những lĩnh vực chế tác mỹ nghệ đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu.

Theo Cục Công nghiệp, danh sách 49 cá nhân sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng tải. Cục Công nghiệp là cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến đóng góp để báo cáo Hội đồng theo quy định.

Xem công văn tại đây!

Việc lấy ý kiến nhân dân đối với danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 6 được thực hiện trong 15 ngày kể từ ngày đăng tải danh sách trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương. Các ý kiến đóng góp cần có chữ ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ liên hệ.Địa chỉ tiếp nhận: Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp, báo cáo Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.