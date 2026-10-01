Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026

Luật Dầu khí số 10/2026/QH16 đã được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23 tháng 8 năm 2026 tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 15/2026/L-CTN ngày 26/8/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027

Theo đó, ngày 23/8/2026, Quốc hội ban hành Luật Dầu khí số 10/2026/QH16 (Luật Dầu khí), có hiệu lực từ ngày 01/3/2027.

Luật Dầu khí năm 2026 gồm 12 chương 62 điều, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027 thay thế Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022.

Ngày 12/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1772/QĐ-TTg về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội Khoá XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, trong đó giao Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí.

Ngày 25/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1852/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí, trong đó giao Bộ Công Thương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí vào tháng 12/2026.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã hoàn thành xây dựng Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí.

Xây dựng và ban hành Nghị định đảm bảo đồng bộ với hiệu lực của Luật Dầu khí năm 2026

Tại dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương cho biết, trong quá trình xây dựng dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Bộ đã đánh giá tình hình thực tiễn hoạt động dầu khí tại Việt Nam, theo đó bối cảnh công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ngày càng khó khăn (sản lượng nhiều mỏ dầu khí hiện hữu đang suy giảm; các mỏ dầu khí mới hầu hết là các mỏ cận biên, trữ lượng dầu khí không cao; công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các vùng nước sâu, xa bờ, địa chất phức tạp, yếu tố phức tạp, nhạy cảm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giá dầu thô phụ thuộc vào thị trường thế giới, gần đây có những biến động bất thường nằm ngoài dự báo của các tổ chức, tư vấn quốc tế,...) và tình hình thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng lớn đến nguồn cung năng lượng (xung đột quân sự Nga - Ukraine, Trung Đông,...). Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cho ngành dầu khí là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Petrovietnam và các nhà thầu trong hoạt động dầu khí.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng và thi hành pháp luật đã có những thay đổi căn bản nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, theo đó những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động được giao Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Do vậy, cùng với việc quy định chi tiết một số nội dung của Luật, Nghị định sẽ giúp tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho Petrovietnam, nhà thầu (nhà đầu tư) nhằm gia tăng sản lượng khai thác và hiệu quả đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, đóng góp cho tăng trưởng đất nước và ngân sách nhà nước các năm tiếp theo, góp phần đảm bảo chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

“Như vậy, việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí để đảm bảo đồng bộ với hiệu lực của Luật Dầu khí năm 2026 là cần thiết và có cơ sở thực tiễn”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Nâng cao tính thực tiễn, khả thi trong thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí

Cụ thể, việc ban hành Nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung được Luật Dầu khí năm 2026 giao Chính phủ quy định; bảo đảm tính hiệu lực, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về dầu khí. Cụ thể hóa các cơ chế phân quyền, giao quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính đi đôi với xác định rõ trách nhiệm, chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát.

Bảo đảm điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn, sức khỏe, môi trường, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai hiệu quả các cơ chế ưu đãi đầu tư, khai thác tận thu, CCS, dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao và năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí.

Bảo đảm tính ổn định, minh bạch, khả thi và thống nhất của pháp luật về dầu khí; kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 45/2023/NĐ-CP và bảo đảm chuyển tiếp phù hợp đối với các hoạt động, hợp đồng dầu khí đang thực hiện.

Tạo môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí, hạn chế tối đa những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên dầu khí quốc gia.

Việc ban hành Nghị định sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai hiệu quả các cơ chế ưu đãi đầu tư, khai thác tận thu, CCS, dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao và năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí

Quan điểm xây dựng Nghị định là thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí. Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật về dầu khí; kế thừa, phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế (nếu có) của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, tuân thủ nội dung của Luật Dầu khí năm 2026, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với các thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nâng cao tính thực tiễn, khả thi trong thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí. Bảo đảm tính ổn định, nguyên tắc không hồi tố để tránh các vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các hợp đồng dầu khí đã ký kết.

Bổ sung quy định về hoạt động CCS, dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao và năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí

Dự thảo Nghị định gồm 13 chương, 89 điều và phụ lục (so với 10 chương, 64 điều và phụ lục của Nghị định số 45/2023/NĐ-CP), cụ thể:

- Chương I - Quy định chung gồm 4 điều (từ Điều 1 đến Điều 4).

- Chương II - Điều tra cơ bản về dầu khí, gồm 9 điều (từ Điều 5 đến Điều 13).

- Chương III - Danh mục lô dầu khí, lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng dầu khí, gồm 12 điều (từ Điều 14 đến Điều 25).

- Chương IV - Hợp đồng dầu khí, gồm 19 điều (từ Điều 26 đến Điều 44).

- Chương V - An toàn trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí gồm 6 điều (từ Điều 45 đến Điều 50).

- Chương VI - Trình tự thủ tục phê duyệt triển khai hoạt động dầu khí gồm 11 điều (từ Điều 51 đến Điều 61).

- Chương VII - Ưu đãi trong hoạt động dầu khí gồm 4 điều (từ Điều 62 đến Điều 65).

- Chương VIII - Khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí gồm 4 điều (từ Điều 66 đến Điều 69)

- Chương IX - Hoạt động CCS gắn với hoạt động dầu khí gồm 8 điều (Từ Điều 70 đến Điều 77).

- Chương X - Dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao và năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí gồm 2 điều (Điều 78 và Điều 79).

- Chương XI - Xử lý các chi phí của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam gồm 2 điều (Điều 80 và Điều 81).

- Chương XII - Trách nhiệm quản lý nhà nước về dầu khí và kiểm tra, giám sát trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí gồm 7 điều (Từ Điều 82 đến Điều 86).

- Chương XIII - Điều khoản thi hành gồm 3 điều (từ Điều 87 đến Điều 89).

- Phụ lục - Hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí.

Trong đó, Chương IX - Hoạt động CCS và Chương X - Dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao và năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí là hai chương được bổ sung mới. Các Chương còn lại được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật Dầu khí năm 2026.

Nghị định dự kiến được Chính phủ ban hành cuối tháng 12/2026 và có hiệu lực vào ngày 01/3/2027 cùng thời điểm Luật Dầu khí năm 2026 có hiệu lực thi hành.