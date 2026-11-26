Công văn nêu rõ: Thực hiện Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15 và Nghị định số 345/2026/NĐ-CP ngày 4/9/2026 của Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15) và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP), Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với hồ sơ dự thảo thông tư gửi kèm công văn này, tập trung vào danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản góp ý về Bộ Công Thương (qua Cục Năng lượng - Dầu khí) chậm nhất ngày 5/12/2026 để tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự thảo thông tư.

Dự thảo phụ lục danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý.

Theo dự thảo thông tư, thông tư này quy định danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia thuộc nhóm nhiên liệu do Bộ Công Thương quản lý theo Điều 5 và Mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 345/2026/NĐ-CP ngày 4/9/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia.

Đồng thời, thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, nhập, xuất, mua, bán, bảo quản và sử dụng hàng dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý.

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