Bộ Công Thương lấy ý kiến thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư ban hành đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống và dịch vụ tồn trữ, tái hóa, vận chuyển và phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng cho sản xuất điện.

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống và dịch vụ tồn trữ, tái hóa, vận chuyển và phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng cho sản xuất điện (dự thảo thông tư).

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025), Bộ Công Thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20/11/2026 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

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