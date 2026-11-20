Công nhân EVNHANOI kiểm tra hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin thông qua thiết bị đo nhiệt. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Ngày 19/11/2026, Cục Điện lực, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 3518/ĐL-GĐ gửi Báo Công Thương đề nghị đăng tải công khai hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2025/TT-BCT để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan theo trình tự, thủ tục rút gọn. Văn bản do Phó Cục trưởng Cục Điện lực Trịnh Quốc Vũ ký.

Theo công văn, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2025/TT-BCT ngày 2/12/2025 quy định về thực hiện giá bán điện. Nội dung sửa đổi tập trung vào hướng dẫn áp dụng giá điện đối với trung tâm dữ liệu và một số nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện.

Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng ban hành Công văn số 9838/BCT-ĐL gửi các cơ quan, đơn vị để trực tiếp lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 33 Thông tư số 47/2025/TT-BCT, Cục Điện lực đề nghị đăng tải công khai toàn bộ hồ sơ dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương. Thời hạn lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử là 3 ngày kể từ ngày 19/11/2026. Văn bản góp ý được đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Cục Điện lực) trước ngày 25/11/2026.

Hồ sơ dự thảo gồm Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2025/TT-BCT; Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 60/2025/TT-BCT và Bản so sánh, thuyết minh chi tiết các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung.

Theo dự thảo, hoạt động của trung tâm dữ liệu được bổ sung vào nhóm áp dụng giá bán lẻ điện cho sản xuất. Đồng thời, quy định về giá điện kinh doanh đối với cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung sẽ loại trừ các trung tâm dữ liệu thuộc nhóm này.

Dự thảo cũng bổ sung định nghĩa trung tâm dữ liệu là công trình viễn thông, gồm nhà, trạm, hệ thống cáp, máy tính, hệ thống điện và các thiết bị phụ trợ được lắp đặt để xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu của một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo tờ trình của Cục Điện lực, trước đây trung tâm dữ liệu được áp dụng giá điện sản xuất. Khi Thông tư 16/2014 được ban hành, mô hình trung tâm dữ liệu quy mô lớn chưa phát triển tại Việt Nam và hệ thống phân loại mục đích sử dụng điện chưa có quy định riêng cho hoạt động xử lý, lưu trữ dữ liệu tập trung.

Đến Thông tư 60/2025, Bộ Công Thương bổ sung cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung vào nhóm áp dụng giá điện kinh doanh. Theo đó, trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng giá điện kinh doanh. Trường hợp phục vụ nhu cầu của chính doanh nghiệp, giá điện được xác định theo mục đích sử dụng tại hợp đồng mua bán điện hiện có.

Đối với trung tâm dữ liệu sử dụng điện cho nhiều mục đích, bên mua và bên bán phải thỏa thuận tỷ lệ điện năng tương ứng để tính giá. Tuy nhiên, theo dự thảo tờ trình, quá trình thực hiện phát sinh khó khăn do đặc thù kỹ thuật và ứng dụng đa ngành, khiến các bên khó phân tách sản lượng điện theo từng mục đích.

Ngày 9/4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể việc áp dụng giá điện cho trung tâm dữ liệu. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc áp dụng giá điện cần thống nhất với các dịch vụ viễn thông khác, không phân biệt trung tâm dữ liệu phục vụ nội bộ hay cung cấp dịch vụ ra bên ngoài.

Bộ này cho rằng hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu trực tiếp tạo ra và duy trì năng lực cung cấp dịch vụ, tương ứng với hoạt động sản xuất nên cần được áp dụng giá điện sản xuất. Riêng khu vực văn phòng, điểm giao dịch và các hoạt động kinh doanh khác áp dụng giá điện kinh doanh.

Trước đó, ngày 22/4/2026, Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) áp dụng giá điện sản xuất đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được tỷ lệ điện năng sử dụng cho từng mục đích.

Tuy nhiên, qua kiểm toán tại EVN, Kiểm toán Nhà nước đề nghị xem xét tính pháp lý của văn bản này do đây là văn bản hành chính riêng lẻ, không thay thế quy định tại Thông tư 60/2025. Việc hướng dẫn áp dụng ngoại lệ cũng có thể tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Từ những vướng mắc trên, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi Thông tư 60/2025 để thống nhất cách áp dụng giá điện đối với trung tâm dữ liệu.

Ngoài trung tâm dữ liệu, dự thảo còn sửa đổi quy định về thời hạn áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho hoạt động sạc xe điện.

Theo Quyết định 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện được áp dụng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cơ cấu biểu giá mới được thực hiện trên thực tế.

Trong khi đó, Thông tư 60/2025 quy định tiếp tục áp dụng biểu giá hiện hành nếu hết thời hạn 3 năm mà chưa có cơ cấu biểu giá mới được cấp có thẩm quyền ban hành.

Theo Bộ Công Thương, quy định này giúp tháo gỡ vướng mắc trong việc áp dụng giá điện cho hoạt động sạc xe khi chưa có cơ cấu giá thay thế, nhưng chưa thống nhất với Quyết định 14/2025.

Do đó, dự thảo đề xuất bỏ quy định cho phép tiếp tục áp dụng cơ cấu biểu giá điện sạc xe sau thời hạn 3 năm. Bộ Công Thương cho biết sẽ nghiên cứu, trình Thủ tướng sửa đổi Quyết định 14/2025 nếu cần thiết để bảo đảm việc áp dụng giá điện liên tục cho hoạt động sạc xe.

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh cách phân chia cấp điện áp đối với các đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Cụ thể, hai nhóm điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV và từ 22 kV đến dưới 110 kV được đề xuất gộp thành một nhóm trung áp từ trên 1 kV đến 35 kV, phù hợp với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sản xuất tại Quyết định 14/2025.

Theo Bộ Công Thương, tại đợt điều chỉnh giá điện ngày 1/11/2026, hai nhóm điện áp trên đã được áp dụng cùng một mức giá. Việc sửa đổi lần này nhằm thống nhất quy định giữa các văn bản.