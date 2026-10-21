Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi Quyết định 14/2025/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến hiệu lực áp dụng của Quyết định 14/2025/QĐ-TTg để sớm áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới để phù hợp với biểu đồ phụ tải hiện hành của hệ thống điện.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Công văn số 9136/VPCP-CN ngày 8/9/2026 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương hiện đang xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (dự thảo Quyết định) theo trình tự, thủ tục rút gọn để sớm áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định 14/2025/QĐ-TTg và khung giờ cao điểm, giờ thấp điểm, giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia tại Quyết định 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026.

Sớm áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và khung giờ cao, thấp điểm mới

Dự thảo Quyết định sửa đổi quy định liên quan đến hiệu lực áp dụng của Quyết định 14/2025/QĐ-TTg để sớm áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới để phù hợp với biểu đồ phụ tải hiện hành của hệ thống điện.

Điều 1 dự thảo Quyết định bãi bỏ việc cho phép tiếp tục áp dụng Quyết định 28/2014/QĐ-TTg. Theo Bộ Công Thương, hiện nay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và khung giờ cao thấp điểm hiện vẫn được áp dụng theo quy định tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg và Thông tư hướng dẫn Quyết định 28/2014/QĐ-TTg. Việc bãi bỏ này tương ứng với việc toàn bộ quy định tại Quyết định 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành và áp dụng trên thực tế tại Điều 2 dự thảo Quyết định.

Dự thảo Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 7 liên quan đến hiệu lực áp dụng của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, theo đó quy định Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ thời điểm xác định (sẽ được xác định khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung), bỏ cụm từ “được áp dụng kể từ ngày thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành” để toàn bộ nội dung của Quyết định 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành và áp dụng trên thực tế kể từ ngày Quyết định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.

Tại thời điểm Quyết định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thì toàn bộ Quyết định 28/2014/QĐ-TTg được thay thế bởi Quyết định 14/2025/QĐ-TTg và Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 14/2025/QĐ-TTg. Như vậy, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sẽ được áp dụng theo Quyết định 14/2025/QĐ-TTg và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới được áp dụng theo Quyết định 963/QĐ-BCT kể từ ngày Quyết định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.

Làm rõ cơ cấu biểu giá điện đối với khách hàng sản xuất từ 220 kV trở lên

Dự thảo Quyết định cũng thay thế cụm từ “Cấp điện áp 220 kV” bằng cụm từ “Cấp điện áp từ 220 kV trở lên” tại mục 1.1.1 Phụ lục kèm theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg để làm rõ cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại mục 1.1.1 Phụ lục Quyết định 14/2025/QĐ- TTg là áp dụng cho khách hàng sản xuất mua điện từ cấp điện áp 220kV trở lên.

Lý giải về sửa đổi này, Bộ Công Thương cho biết, tại Tờ trình số 2318/TTr-BCT ngày 03/4/2025 của Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ về hồ sơ dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện đã thuyết minh về giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp như sau: cao áp trên 35 kV (bao gồm cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 kV và cấp điện áp 220 kV trở lên), trung áp là trên 01 kV đến 35 kV, hạ áp dưới 01 kV; và thực tế trong tính toán để xác định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg (thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg) thì cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng mua điện tại cấp điện áp 220kV cũng là cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng mua điện tại cấp điện áp trên 220kV.

Do đó, theo tính toán tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg thì khách hàng mua điện tại cấp điện áp 220kV có cùng mức giá với khách hàng mua điện tại cấp điện áp 220kV trở lên. Đây cũng là phương pháp khi xác định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg, theo đó mục 1.1 Phụ lục kèm theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện áp dụng cho khách hàng sản xuất tại “Cấp điện áp từ 110 kV trở lên”.

“Việc thay thế cụm từ này giúp bảo đảm tính thống nhất khi áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho các khách hàng sản xuất, tránh gây hiểu nhầm, tránh bỏ sót đối tượng. Đây không phải là chính sách, quy định mới mà là chính sách, quy định đã được đề xuất khi xây dựng Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, phù hợp với tính toán cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, dự thảo Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung ghi chú về thời hạn áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sạc xe điện tại Phụ lục Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg để phù hợp với hiệu lực thi hành, áp dụng của toàn bộ Quyết định 14/2025/QĐ-TTg đã được sửa đổi ở trên.

Quyết định 14/2025/QĐ-TT quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sạc xe điện được áp dụng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo Quyết định 14/2025/QĐ-TTg được áp dụng trên thực tế theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, theo đó cơ cấu mới chỉ được áp dụng từ ngày điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân lần đầu sau ngày Quyết định 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

Do hiệu lực thi hành, hiệu lực áp dụng của Quyết định 14/2025/QĐ-TT đã được sửa đổi, bổ sung như nêu trên, thời hạn áp dụng của cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sạc xe điện cũng cần được hiệu chỉnh tương ứng cho phù hợp.

Khi Dự thảo Quyết định được ký ban hành và có hiệu lực thi hành, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định 14/2025/QĐ-TTg và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới quy định tại Quyết định 963/QĐ-BCT ngày 22/4/202 sẽ được áp dụng ngay. Tuy nhiên, Bộ Công Thương lưu ý, việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới không phải là một lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, giá bán lẻ điện bình quân được giữ nguyên như hiện hành là 2.204,0655 đồng/kWh theo quy định tại Quyết định 599/QĐ-EVN ngày 07/5/2025 của EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.