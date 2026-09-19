Bộ Công Thương lấy ý kiến, hoàn thiện Quy chế hoạt động Tổ công tác triển khai Hệ sinh thái tận dụng các FTA

Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp các thành viên Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án Hệ sinh thái tận dụng các FTA để cùng thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác.

Phát biểu tại cuộc họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác chiều 18/9/2026, ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết: Tại Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hệ sinh thái tận dụng các FTA giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng và ban hành Quyết định về cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai nhiệm vụ của Đề án Hệ sinh thái tận dụng các FTA.

Thực hiện Quyết định trên, trên cơ sở công văn cử đại diện tham gia Tổ công tác Hệ sinh thái tận dụng các FTA của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2167/QĐ-BCT ngày 07/9/2026 thành lập Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo dự thảo, Quy chế quy định nguyên tắc, phương thức hoạt động; nhiệm vụ, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của Tổ công tác triển khai, vận hành Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do, Tổ trưởng, Tổ phó thường trực, thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực; cơ chế phối hợp giữa Tổ công tác với Cấu phần doanh nghiệp; việc tiếp nhận, phân công, phối hợp, xử lý, theo dõi và đánh giá các vụ việc thuộc phạm vi xử lý của Tổ công tác.

Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) phát biểu tại cuộc họp

Mục tiêu hoạt động của Tổ công tác

Tổ công tác bảo đảm sự phối hợp thực chất, kịp thời và có trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước tham gia Hệ sinh thái nhằm tổ chức, điều phối và thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc Cấu phần cơ quan quản lý nhà nước của Hệ sinh thái. Phối hợp với Đơn vị đại diện Cấu phần doanh nghiệp tiếp nhận và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và yêu cầu hỗ trợ thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan nhà nước hoặc cần sự phối hợp của cơ quan nhà nước. Điều phối, lồng ghép các chương trình, nhiệm vụ và nguồn lực phù hợp để nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp; phối hợp với Cấu phần doanh nghiệp trong huy động các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định. Phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề có tính hệ thống, liên quan đến nhiều cơ quan hoặc địa phương liên quan đến việc tận dụng FTA. Hình thành cơ chế phản hồi từ thực tiễn doanh nghiệp phục vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi FTA. Theo dõi kết quả xử lý vụ việc và đánh giá hiệu quả phối hợp của các chủ thể tham gia trong phạm vi Tổ công tác.

Phiên họp thứ 1 Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ của Đề án Hệ sinh thái tận dụng các FTA cho ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác.

Lấy doanh nghiệp và kết quả xử lý thực chất các vấn đề của doanh nghiệp làm trung tâm

Dự thảo Quy chế nêu rõ, Tổ công tác triển khai vận hành Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do lấy doanh nghiệp và kết quả xử lý thực chất các vấn đề của doanh nghiệp làm trung tâm; đồng thời bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan nhà nước. Nguyên tắc hoạt động đảm bảo rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế theo dõi; mỗi vụ việc phải có một cơ quan hoặc đầu mối chủ trì chịu trách nhiệm đến khi được xử lý, chuyển sang cơ chế có thẩm quyền khác hoặc có kết luận chính thức.

Cấu phần doanh nghiệp là đầu mối tiếp nhận ban đầu của doanh nghiệp. Các vấn đề có thể giải quyết bằng thông tin, tư vấn, kết nối hoặc dịch vụ trong Cấu phần doanh nghiệp không chuyển tới Tổ công tác, trừ khi phát sinh nội dung cần sự tham gia của cơ quan nhà nước.

Tổ công tác không thay thế chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan, địa phương và không thay thế chức năng hỗ trợ, kết nối, tư vấn, cung cấp dịch vụ của Cấu phần doanh nghiệp. Phối hợp trực tiếp, linh hoạt, ưu tiên phương thức điện tử; hạn chế yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có và chỉ chia sẻ thông tin trong phạm vi cần thiết.

Việc xử lý vụ việc phải tuân thủ pháp luật; kết luận của Tổ công tác không thay thế quyết định, thủ tục hoặc văn bản thuộc thẩm quyền riêng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa xung đột lợi ích và bảo mật thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Tổ công tác

Theo dự thảo Quy chế hoạt động, Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức triển khai, điều phối và giám sát các nhiệm vụ của Cấu phần cơ quan quản lý nhà nước theo mục tiêu, chương trình và kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng, xem xét và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của Tổ công tác; phối hợp với Cấu phần doanh nghiệp để bảo đảm gắn kết giữa nhu cầu doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ của Nhà nước. Điều phối sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan và địa phương trong xử lý các vụ việc thuộc phạm vi của Tổ công tác.

Xem xét và thúc đẩy xử lý các vấn đề có liên quan đến các cơ quan, các địa phương hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan hoặc có tác động lớn đến doanh nghiệp, ngành hàng hoặc khả năng tận dụng FTA. Tổng hợp, phân tích và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định hoặc phương thức thực thi.

Đề xuất đưa các vấn đề phù hợp vào cơ chế thực thi FTA, đối thoại, tham vấn, hợp tác hoặc trao đổi với đối tác nước ngoài theo thẩm quyền. Điều phối, lồng ghép các chương trình, nhiệm vụ và nguồn lực phù hợp; phối hợp với Cấu phần doanh nghiệp trong huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực quốc tế theo quy định. Theo dõi, đánh giá hiệu quả phối hợp và việc thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ Tổ công tác. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Tại cuộc họp, đại diện Ban soạn thảo Quy chế đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ, đại diện các địa phương là thành viên Tổ công tác về các nội dung như: Cơ cấu tổ chức của Tổ công tác và bộ phận hỗ trợ; nguyên tắc tiếp nhận, sàng lọc và xác định phạm vi xử lý các yêu cầu; quy trình và thời hạn xử lý các vụ việc; cơ chế, quy trình phản hồi và kiến nghị chính sách; nguyên tắc phối hợp giữa Tổ công tác và đại diện Cấu phần doanh nghiệp... Đại diện Ban soạn thảo cho biết sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên, rà soát, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Hệ sinh thái tận dụng các FTA, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt theo quy định.