Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý chương trình bồi dưỡng luật sư công

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 8020/BCT-PC ngày 2/10/2026 về việc thực hiện khảo sát bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với luật sư công.

Theo công văn, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1935/HVTP-BDCB ngày 30/9/2026 của Học viện Tư pháp về việc thực hiện khảo sát bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với luật sư công.

Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước ngành Công Thương tham gia khảo sát, góp ý chương trình bồi dưỡng luật sư công, hoàn thành trước ngày 5/10/2026. Ảnh minh họa

Theo đó, để phối hợp xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp nhà nước ngành Công Thương phổ biến nội dung khảo sát đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người thuộc nguồn trở thành luật sư công để tham gia đóng góp ý kiến. Các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành khảo sát trước ngày 5/10/2026 để Học viện Tư pháp kịp thời tổng hợp.

Trước đó, tại Công văn số 1935/HVTP-BDCB, Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết đang triển khai xây dựng Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư công nhằm thực hiện Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công và các văn bản triển khai liên quan.

Để bảo đảm chương trình phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng chất lượng và tiến độ được giao, Học viện Tư pháp đề nghị các đơn vị, cá nhân phối hợp cung cấp thông tin qua phiếu khảo sát.

Nội dung khảo sát tập trung vào đề xuất nhu cầu, các vấn đề cần được bồi dưỡng; góp ý đối với dự thảo Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư công; các ý kiến, kiến nghị khác nếu có.

Chi tiết link khảo sát tại đây