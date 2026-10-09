Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030
Sáng 9/10, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chủ trì hội thảo. Cùng dự hội thảo có lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu - đơn vị chủ trì xây dựng Chiến lược; các đơn vị thuộc bộ; các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp…
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/bo-cong-thuong-lay-y-kien-gop-y-cho-du-thao-chien-luoc-xuat-nhap-khau-hang-hoa-den-nam-2030-476319.media