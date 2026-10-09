Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030

Trong môi trường kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác và an toàn cao, vai trò của người đảng viên không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn ở tinh thần sẵn sàng nhận việc khó, chủ động tìm giải pháp mới và lan tỏa trách nhiệm trong tập thể. Tại Chi bộ Phân xưởng Sửa chữa, Công ty Thủy điện Đồng Nai, quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đang được gắn ngày càng chặt với chính thực tiễn lao động, sản xuất.