Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Thông tư về tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã hoàn thành dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2018/TT-BCT quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.

Theo dự thảo tờ trình của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, việc xây dựng thông tư thay thế nhằm bảo đảm đồng bộ với Luật Dầu khí và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật. Đồng thời, dự thảo tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn thi hành liên quan đến thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, thời điểm xây dựng tài liệu và việc thẩm định tài liệu quản lý an toàn.

Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2018/TT-BCT về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.

Bên cạnh đó, Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương đã phân cấp thủ tục hành chính, trong khi việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nhiều công trình nay thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, việc thẩm định, chấp thuận tài liệu quản lý an toàn về cơ bản đã được phân cấp cho địa phương, đòi hỏi quy định tương ứng được điều chỉnh cho phù hợp.

Dự thảo được xây dựng với mục đích tăng phân cấp cho địa phương, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, bảo đảm quy định cụ thể, chi tiết, phù hợp thực tiễn và không chồng chéo với các văn bản pháp luật khác.

Dự thảo thông tư gồm 5 chương: quy định chung; chương trình quản lý an toàn; báo cáo đánh giá rủi ro; kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; trách nhiệm thi hành. Trong đó, dự thảo quy định trách nhiệm của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí, cùng trình tự, thủ tục phê duyệt tài liệu quản lý an toàn đối với công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

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