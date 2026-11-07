Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Thông tư về dịch vụ vận chuyển khí và LNG cho sản xuất điện

Ngày 6/11/2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 9349/BCT-NLDK đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống và dịch vụ tồn trữ, tái hóa, vận chuyển, phân phối LNG cho sản xuất điện.

Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng Thông tư căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15, Luật Điện lực số 61/2024/QH15 và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 79 Luật Điện lực năm 2024, dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống và dịch vụ tồn trữ, tái hóa, vận chuyển, phân phối LNG cho sản xuất điện thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Trong khi đó, Luật Giá quy định các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm ban hành đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá theo lĩnh vực quản lý.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Thông tư nhằm quy định cụ thể đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của các dịch vụ này, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về dịch vụ vận chuyển khí và LNG cho sản xuất điện (Ảnh minh họa)

Dự thảo Thông tư gồm 5 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng và có liên quan đến dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống và các dịch vụ trong chuỗi LNG phục vụ sản xuất điện.

Làm rõ đặc điểm của từng dịch vụ trong chuỗi cung ứng khí

Đối với dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống cho sản xuất điện, dự thảo xác định 3 dịch vụ chính gồm: vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống; phân phối khí thiên nhiên cho sản xuất điện; và điều độ hệ thống khí.

Trong đó, dịch vụ vận chuyển khí bằng đường ống bao gồm tiếp nhận khí tại điểm giao nhận đầu vào, vận chuyển qua hệ thống đường ống đến điểm giao nhận đầu ra để cung cấp cho sản xuất điện. Các công việc cấu thành dịch vụ gồm xử lý khí, vận hành đường ống, nén khí hoặc điều áp theo cấu hình hệ thống, đo đếm, giám sát chất lượng khí, quản lý vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và bảo đảm an toàn hệ thống.

Dịch vụ phân phối khí thiên nhiên được xác định từ khâu tiếp nhận khí tại hệ thống vận chuyển, sau đó phân phối qua mạng lưới đường ống và các trạm phân phối đến điểm giao nhận của nhà máy điện. Trong khi đó, dịch vụ điều độ hệ thống khí bao gồm lập, điều chỉnh kế hoạch giao nhận khí; theo dõi, phối hợp và điều hành dòng khí trên hệ thống đường ống, bảo đảm đáp ứng yêu cầu cấp khí cho sản xuất điện trong giới hạn vận hành của hệ thống.

Với chuỗi dịch vụ LNG, dự thảo quy định 5 dịch vụ chính: tồn trữ LNG; tái hóa LNG; vận chuyển LNG; phân phối khí tái hóa từ LNG cho sản xuất điện; và điều độ hệ thống khí.

Cụ thể, dịch vụ tồn trữ LNG bao gồm tiếp nhận LNG tại điểm giao nhận đầu vào, lưu trữ trong bể chứa và xuất LNG tại điểm giao nhận đầu ra. Dịch vụ tái hóa LNG thực hiện việc tiếp nhận LNG, bơm và gia nhiệt để chuyển từ thể lỏng sang thể khí, sau đó giao khí tái hóa tại điểm giao nhận đầu ra.

Dịch vụ vận chuyển LNG được thực hiện bằng đường ống chuyên dụng hoặc phương tiện vận chuyển chuyên dụng, trong đó LNG được duy trì ở trạng thái lỏng trong quá trình vận chuyển. Dịch vụ phân phối khí tái hóa từ LNG bao gồm tiếp nhận khí tại hệ thống phân phối và cung cấp đến điểm giao nhận của bên sử dụng cho sản xuất điện.

Đối với từng dịch vụ, dự thảo quy định cụ thể các đặc điểm kinh tế và thông số kỹ thuật tương ứng với phạm vi công việc, cấu hình công trình, hệ thống hoặc phương tiện thực tế.

Các thông số kỹ thuật được đề cập gồm điểm giao nhận đầu vào, đầu ra; công suất thiết kế và công suất khả dụng; sản lượng khí hoặc LNG; áp suất, nhiệt độ; thành phần, chất lượng khí; cấu hình đường ống, bể chứa, trạm phân phối, thiết bị tái hóa; hệ thống đo đếm, giám sát, điều khiển và các yêu cầu bảo đảm an toàn.

Dự thảo cũng quy định nguyên tắc xác định và thể hiện thông số kỹ thuật. Theo đó, các thông số được sử dụng để mô tả đặc điểm kỹ thuật của dịch vụ phù hợp với cấu hình công trình, hệ thống hoặc phương tiện thực tế, không mặc nhiên trở thành giới hạn kỹ thuật áp dụng chung cho mọi hệ thống.

Giá trị cụ thể được xác định trên cơ sở hồ sơ thiết kế, hồ sơ kỹ thuật, tài liệu nghiệm thu, số liệu vận hành và hợp đồng cung cấp dịch vụ, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, cần phân biệt công suất thiết kế, công suất khả dụng và sản lượng thực tế; khi thể hiện công suất khả dụng phải nêu rõ điều kiện vận hành và thời kỳ xác định.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu xác định rõ phạm vi công việc của từng dịch vụ trong trường hợp cung cấp kết hợp nhiều dịch vụ, bao gồm cả ranh giới giữa dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống và dịch vụ phân phối khí tái hóa từ LNG. Việc này nhằm tránh tính trùng khối lượng công việc và chi phí.

Đề nghị góp ý trước ngày 20/11/2026

Theo Tờ trình của Cục Năng lượng - Dầu khí, việc xây dựng Thông tư được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ Công Thương đã thành lập Tổ soạn thảo theo Quyết định số 2760/QĐ-BCT ngày 21/10/2026.

Dự thảo được xây dựng theo quan điểm bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành về giá; đồng thời thực hiện yêu cầu công khai thông tin về giá, tăng cường tính minh bạch và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp liên quan nghiên cứu, gửi ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư trước ngày 20/11/2026 để tổng hợp, hoàn thiện và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Danh sách các đơn vị được lấy ý kiến gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Bộ Công an, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; UBND các tỉnh, thành phố; cùng các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực năng lượng như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và các đơn vị liên quan.

Theo dự thảo, Thông tư dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. Cục Năng lượng - Dầu khí đề xuất thời gian ban hành trong tháng 12/2026.