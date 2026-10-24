Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Thông tư về cấp chứng chỉ quản lý năng lượng

Công văn nêu rõ, thực hiện chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2026, đến nay, Bộ Công Thương đã hoàn thành Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng (thay thế Thông tư số 53/2025/TT-BCT ngày 14/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, Bộ Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý bằng văn bản đối với hồ sơ dự thảo thông tư nêu trên. Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Công Thương (qua Cục Năng lượng - Dầu khí) trước ngày 30/10/2026.

Đề xuất điều chỉnh việc cấp chứng chỉ quản lý năng lượng

Theo hồ sơ dự thảo, việc xây dựng Thông tư thay thế nhằm thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng - Ảnh: Vets Energy

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh trách nhiệm cấp chứng chỉ quản lý năng lượng. Theo đó, sau khi có kết quả đánh giá năng lực, cơ sở đào tạo ra quyết định cấp chứng chỉ quản lý năng lượng cho học viên đạt yêu cầu, thay cho việc gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước để xem xét, quyết định cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành.

Dự thảo quy định cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng cho học viên đạt kết quả trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc khóa đào tạo.

Đồng thời, dự thảo thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan đến cấp chứng chỉ quản lý năng lượng; cấp lại chứng chỉ khi hết hạn; cấp đổi, cấp lại chứng chỉ khi chưa hết hạn và thu hồi chứng chỉ quản lý năng lượng.

Việc điều chỉnh các quy định được xây dựng theo hướng giảm thành phần hồ sơ, thời gian chờ giải quyết và chi phí tuân thủ, đồng thời tăng trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong tổ chức đào tạo, đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ.

Tăng trách nhiệm của cơ sở đào tạo và công tác giám sát

Đối với hoạt động đào tạo quản lý năng lượng, dự thảo quy định cơ sở đào tạo thực hiện thông báo tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo chương trình và đánh giá năng lực học viên.

Theo khoản 2 Điều 7 dự thảo, cơ sở đào tạo gửi văn bản đến Cục Năng lượng - Dầu khí trước ngày khai giảng 10 ngày làm việc, thông tin về kế hoạch đào tạo, bao gồm mục đích, địa điểm, thời gian, chương trình, hình thức đào tạo, danh sách học viên, giảng viên tham gia khóa đào tạo kèm theo hồ sơ năng lực của đơn vị.

Dự thảo cũng giao Cục Năng lượng - Dầu khí xây dựng, ban hành và định kỳ cập nhật chương trình, tài liệu đào tạo, bộ đề đánh giá năng lực đối với chương trình đào tạo quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng.

Cùng với đó, Cục Năng lượng - Dầu khí thực hiện giám sát quá trình đào tạo, đánh giá năng lực; kiểm tra hoạt động đào tạo, quản lý và cấp chứng chỉ của các cơ sở đào tạo theo quy định.

Theo dự thảo, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, báo cáo kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ về Bộ Công Thương thông qua Cục Năng lượng - Dầu khí.

Dự thảo Thông tư dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027 và thay thế Thông tư số 53/2025/TT-BCT ngày 14/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản góp ý đối với hồ sơ dự thảo về Bộ Công Thương (qua Cục Năng lượng - Dầu khí) trước ngày 30/10/2026.

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