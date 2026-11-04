Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 40/2018/TT-BCT quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. Ảnh minh họa

Bộ Công Thương ban hành Công văn số 9190/BCT-ATMT ngày 02/11/2026 về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.

Ngày 22/6/2026, Bộ Công Thương đã gửi Công văn số 5634/BCT-ATMT xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2018/TT-BCT, đặc biệt ý kiến của Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công Thương xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 40/2018/TT-BCT để đảm bảo tính pháp lý và đồng bộ với Luật Dầu khí và Nghị định quy định chi tiết Luật Dầu khí (cụ thể tại Bảng giải trình ý kiến các cơ quan, tổ chức đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2018/TT-BCT đính kèm), Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2018/TT-BCT (dự thảo Thông tư).

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định khác có liên quan, Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, cho ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư. Các tài liệu gửi kèm bao gồm: (i) Dự thảo Tờ trình; (ii) Dự thảo Thông tư; (iii) Bảng so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo và các tài liệu khác có liên quan.

Các cơ quan, tổ chức được đề nghị gửi ý kiến tham gia về Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp), địa chỉ: số 25 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Hà Nội; điện thoại: 024.22218314; fax: 024.22218321; email: Maidth@moit.gov.vn. Thời hạn gửi ý kiến trước ngày 10/11/2026 để Bộ Công Thương tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo.

Hồ sơ lấy ý kiến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://www.moit.gov.vn. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản góp ý, Bộ Công Thương sẽ hiểu rằng cơ quan được lấy ý kiến đồng ý với các nội dung của dự thảo.

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