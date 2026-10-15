Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Quyết định về thành lập, tổ chức và hoạt động, cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Công văn số 8352/BCT-NLDK gửi đến Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các Bộ: Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Tài chính; Nội vụ, Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng.

Theo đó, thực hiện quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 77/2025/QH15 và Điều 20 Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công Thương đã xây dựng hồ sơ, lấy ý kiến các Bộ, ngành tại Công văn số 4227/BCT-ĐCK ngày 9/6/2026 về dự thảo Quyết định thành lập Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, Bộ Công Thương đã bổ sung, giải trình tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Công Thương lấy ý kiến đối với hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (lần 2) - Ảnh minh họa.

Để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương gửi kèm theo Công văn các tài liệu liên quan để lấy ý kiến của các Bộ, ban, ngành có liên quan gồm: (i) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; (ii) Dự thảo Quyết định; (iii) Bản thuyết minh nội dung dự thảo; (iv) Bảng giải trình tiếp thu.

Công văn góp ý của Bộ, ban, ngành đề nghị gửi về Bộ Công Thương trước ngày 22/10/2026. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ông Hoàng Việt Dũng, Chuyên viên Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương; Điện thoại: 0983.883.909, Email: DungHV@moit.gov.vn.

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