Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu

Ngày 30-9, Đảng ủy phường Long Thành đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền những nội dung cốt lõi theo tinh thần Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 24-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19-5-2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo, quản lý của phường Long Thành.