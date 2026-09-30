Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu
Sáng 30/9/2026, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì hội nghị. Cùng tham gia hội nghị có lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đại diện các bộ, ngành, VCCI, các địa phương, doanh nghiệp
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/bo-cong-thuong-lay-y-kien-du-thao-nghi-dinh-thay-the-cac-nghi-dinh-ve-kinh-doanh-xang-dau-475079.media