Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động phát triển kinh tế FDI

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bộ Công Thương đã hoàn thành dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.

Theo dự thảo, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Bộ Công Thương định hướng thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Bộ Công Thương định hướng chủ động đón đầu dòng vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và quản trị hiện đại, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Mỗi nhiệm vụ đều được xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, kết quả đầu ra và thời hạn hoàn thành.

Dự thảo khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận cấu thành không tách rời của nền kinh tế, là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Bộ yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, kiên quyết khắc phục tình trạng cạnh tranh thu hút đầu tư theo số lượng.

Về thể chế, Bộ Công Thương sẽ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để loại bỏ những quy định chồng chéo, mâu thuẫn và điều kiện kinh doanh không cần thiết. Bộ cũng sẽ kiến nghị mở rộng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình phù hợp, bảo đảm không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư.

Dự thảo nhấn mạnh nguyên tắc không áp dụng hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, trừ các trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Về hạ tầng, Bộ sẽ triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII, bảo đảm cung ứng đủ và ổn định điện, năng lượng cho các dự án công nghệ cao, nhất là trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu và phát triển, các tổ hợp công nghệ chiến lược. Đồng thời, Bộ phối hợp với các địa phương chuyển đổi các khu công nghiệp theo hướng sinh thái, thông minh, chuyên ngành.

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2035. Bộ cũng sẽ rà soát, công bố danh mục các ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI, nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng. Bên cạnh đó là các chương trình kết nối giao thương cấp quốc gia giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI.

Về quản lý nhà nước, dự thảo yêu cầu giám sát, đánh giá dự án trong toàn bộ vòng đời và kiên quyết không tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, tài nguyên, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Bộ sẽ tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa (C/O), phòng, chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại của nước ngoài.

Hiện Bộ Công Thương đang đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến đối với dự thảo trước ngày 23/10/2026 để hoàn thiện, ban hành.