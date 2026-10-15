Bộ Công Thương lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định về kinh doanh rượu

Nhằm thể chế hóa các chủ trương cải cách và hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh rượu, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, Bộ Công Thương xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu (Ảnh minh họa)

Tại dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương cho biết, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh rượu phù hợp với chính sách mới về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, phân quyền, phân cấp và đổi mới phương thức quản lý nhà nước; chuyển từ phương thức quản lý dựa trên điều kiện, cấp phép sang quản lý thông qua cung cấp và số hóa thông tin, giám sát, hậu kiểm và xử lý vi phạm, không làm phát sinh thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Đồng thời, Nghị định nhằm bảo đảm các yêu cầu quản lý đặc thù đối với mặt hàng rượu có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của thương nhân, hoàn thiện cơ chế quản lý về địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ, bổ sung công cụ xử lý phù hợp đối với trường hợp vi phạm và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nghị định được xây dựng trên quan điểm bảo đảm phù hợp với chủ trương đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định pháp luật có liên quan. Phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, theo hướng bảo đảm quyền tự do kinh doanh, giảm can thiệp hành chính, cắt giảm các rào cản không cần thiết, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và đổi mới phương thức quản lý nhà nước.

Đồng thời, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, bảo đảm tư duy đổi mới, lấy thực tiễn làm cơ sở, xây dựng các quy định đồng bộ, khả thi, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật. Bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh, công tác quản lý nhà nước.

Cùng với đó, bảo đảm sự phối hợp, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức thực hiện.

Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương và 15 Điều, cụ thể:

Chương I: Quy định chung gồm 06 Điều, từ Điều 1 đến Điều 6.

Chương II: Kinh doanh rượu gồm 02 Điều, từ Điều 7 và Điều 8.

Chương III: Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu gồm 04 Điều, từ Điều 9 đến Điều 12.

Chương IV: Điều khoản thi hành gồm 03 Điều, từ Điều 13 đến Điều 15.

Nghị định dự kiến trình Chính phủ ban hành vào Quý IV/2026.