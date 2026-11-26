Bộ Công Thương vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham gia ý kiến đối với Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII); trong đó tập trung làm rõ khả năng huy động vốn, cung ứng nhiên liệu và tiến độ triển khai các dự án nguồn điện.

Bộ Công Thương lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ngày 24/11/2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 10013/BCT-ĐL đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến đối với Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được Bộ Công Thương xác định là một trong những nhóm giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2027-2030 và những năm tiếp theo.

Đề án được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ tại Văn bản số 1647-CV/VPĐU ngày 1/11/2026; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 211/TB-VPCP ngày 24/4/2026 và Thông báo số 531/TB-VPCP ngày 17/10/2026 của Văn phòng Chính phủ. Quá trình hoàn thiện thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 70/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ và các chỉ đạo liên quan.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, ngày 7/10/2026, Bộ Công Thương đã hoàn thiện hồ sơ bước 1 và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan tại Văn bản số 8151/BCT-ĐL. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Công Thương chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch rà soát, hoàn thiện đề án.

Ngày 1/11/2026, Đảng ủy Chính phủ có Văn bản số 1647-CV/VPĐU đồng ý chủ trương thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Điều 54 Luật Quy hoạch.

Tại văn bản lấy ý kiến lần này, Bộ Công Thương phân công cụ thể các nhóm nội dung cần rà soát đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được đề nghị làm rõ khả năng huy động vốn đầu tư cho các nguồn điện đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đặc biệt là các nguồn nhiệt điện than.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao tham gia ý kiến về việc phát triển mới các dự án nhiệt điện than, trên cơ sở chủ trương tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng thời xem xét sự phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và đề án có liên quan.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Công Thương đề nghị rà soát số liệu đầu vào phục vụ tính toán, các vướng mắc còn tồn tại cần hoàn thiện trên địa bàn; đồng thời cho ý kiến về khả năng đáp ứng tiến độ vận hành của các dự án trong đề án điều chỉnh quy hoạch. Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong bảo đảm tiến độ các dự án đề xuất trên địa bàn.

Các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp liên quan cũng được đề nghị tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Đông Bắc rà soát khả năng cung ứng nhiên liệu phục vụ phát điện cùng các nội dung liên quan.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Viện Năng lượng rà soát các giải pháp về đầu tư, phát triển nguồn điện và lưới điện.

Đối với các đơn vị tư vấn, Bộ Công Thương đề nghị các Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1, 2, 3 và 4 rà soát cơ sở dữ liệu tính toán, sơ đồ kết lưới của hệ thống điện quốc gia, cũng như tính hợp lý, chính xác của kết quả tính toán trong Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Hồ sơ Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được cung cấp thông qua mã QR kèm theo văn bản. Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, bộ, ngành, địa phương và đơn vị gửi ý kiến về Bộ (Cục Điện lực, địa chỉ thư điện tử CuongNMa@moit.gov.vn) trước 17 giờ ngày 27/11/2026 để tổng hợp, hoàn thiện theo quy định./.