Bộ Công Thương đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành

Bộ Công Thương vừa có Công văn số 9568/BCT-PC ngày 11/11/2026 gửi các Bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành.

Theo dự thảo Tờ trình, việc xây dựng Thông tư nhằm kịp thời xử lý kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, không còn đối tượng điều chỉnh hoặc không còn được áp dụng, góp phần bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và hiệu quả trong tổ chức thi hành pháp luật.

Trước đó, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát 498 văn bản thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Kết quả tổng rà soát được tổng hợp tại Báo cáo số 825/BC-BCT ngày 28/9/2026, trong đó xác định 31 văn bản thuộc danh mục cần bãi bỏ toàn bộ.

Theo dự thảo Thông tư, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ toàn bộ 8 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 7 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và 1 Thông tư liên tịch, cụ thể:

1. Thông tư số 24/2011/TT-BCT ngày 16/6/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT quy định Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

2. Thông tư số 23/2013/TT-BCT ngày 18/10/2013 quy định về nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân.

3. Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử.

4. Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

5. Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

7. Thông tư số 12/2023/TT-BCT ngày 05/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

8. Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT ngày 29/10/2003 hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp sang Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo hồ sơ dự thảo, các văn bản được đề xuất bãi bỏ do không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, không còn đối tượng điều chỉnh hoặc không còn được áp dụng. Việc bãi bỏ phải bảo đảm không làm phát sinh khoảng trống pháp lý, không gây gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản góp ý về Bộ Công Thương (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 16/11/2026 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư.