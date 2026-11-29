Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả lĩnh vực công thương năm 2026 và những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Năm 2026, GRDP thành phố ước tăng 12,5%, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước; trong đó công nghiệp tăng 14,44%, dịch vụ tăng 8,8%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 230.000 tỷ đồng, tăng 12,2%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 259,23 tỷ USD, bằng 122,3% kế hoạch.

Về năng lượng, nhu cầu điện tăng bình quân khoảng 10%/năm. Thành phố Bắc Ninh đang triển khai 50 dự án lưới điện, tổng vốn khoảng 13.125 tỷ đồng; có hơn 2.600 hệ thống điện mặt trời mái nhà, công suất khoảng 382 MW.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả Bắc Ninh đạt được trong phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương với thành phố, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Định hướng phát triển công nghiệp, Bộ trưởng đề nghị Bắc Ninh từng bước chuyển dịch từ mô hình gia công, lắp ráp sang phát triển công nghiệp công nghệ cao, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa làm động lực.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cung ứng điện phải đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với địa bàn có tốc độ công nghiệp hóa cao như Bắc Ninh.

Trong lĩnh vực thương mại và logistics, Bắc Ninh cần khai thác tốt lợi thế xuất nhập khẩu, mở rộng thị trường, phát triển hệ thống logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và mạng lưới phân phối hàng hóa.

Đối với những vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất và nguồn cung khoáng sản, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp với địa phương và các bộ, ngành liên quan rà soát, hướng dẫn, đề xuất giải pháp xử lý theo thẩm quyền; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thay mặt Thành ủy, UBND và các cơ quan thành phố, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và đoàn công tác đã dành thời gian làm việc, giải đáp những vấn đề quan trọng của địa phương. Ông Thái khẳng định sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Công Thương, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Bắc Ninh.