Bộ Công Thương làm việc với Đoàn công tác tỉnh Tochigi (Nhật Bản)

Chiều 3/11, tại TP. Đà Nẵng, Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung – miền Nam đã chủ trì buổi tiếp Đoàn công tác tỉnh Tochigi (Nhật Bản) đến thăm và làm việc, nhân chuyến công tác tại Việt Nam.

Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung – miền Nam đã chủ trì buổi tiếp Đoàn công tác tỉnh Tochigi (Nhật Bản) đến thăm và làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công Thương có ông Võ Hồng Sơn, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung – miền Nam; cùng đại diện các đơn vị: Phòng Xuất nhập khẩu khu vực II (Cục Xuất nhập khẩu), Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1 (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp); Ban Báo Công Thương miền Trung (Báo Công Thương).

Về phía Đoàn công tác tỉnh Tochigi (Nhật Bản) có ông Yatabe Takashi, Giám đốc Sở Công nghiệp, Lao động và Du lịch tỉnh Tochigi làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, du lịch, giáo dục tỉnh Tochigi.

Ông Yatabe Takashi, Giám đốc Sở Công nghiệp, Lao động và Du lịch tỉnh Tochigi phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Yatabe Takashi, Giám đốc Sở Công nghiệp, Lao động và Du lịch tỉnh Tochigi cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung – miền Nam và cho biết, hiện nay, có gần 12.000 người Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh Tochigi và là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất, đông nhất tại tỉnh. Nhiều nhân lực Việt Nam đang phát huy năng lực và tích cực đóng góp tại các doanh nghiệp trong tỉnh. Việt Nam đã và đang trở thành đối tác hết sức quan trọng của tỉnh Tochigi.

Đối với khu vực miền Trung Việt Nam, ông Yatabe Takashi đánh giá đây là khu vực quan trọng, có tiềm năng tăng trưởng cao, nền tảng công nghiệp vững chắc và thu hút nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư và kinh doanh. Ông mong muốn, thông qua buổi làm việc, tỉnh Tochigi có thể hiểu rõ hơn về khu vực miền Trung Việt Nam, đồng thời tìm kiếm những khả năng kết nối kinh doanh và hợp tác mới giữa hai bên.

Thành viên Đoàn công tác tỉnh Tochigi phát biểu tại buổi làm việc.

Hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và khảo sát thực tế lần này của Đoàn công tác tỉnh Tochigi đến khu vực miền Trung Việt Nam, ông Võ Hồng Sơn, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung – miền Nam khẳng định đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực giữa tỉnh Tochigi (Nhật Bản) với TP. Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung Việt Nam.

Theo ông Võ Hồng Sơn, trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư luôn là trụ cột cốt lõi. Khu vực miền Trung Việt Nam với vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông đồng bộ và tiềm năng phát triển lớn, luôn coi trọng và ưu tiên mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Võ Hồng Sơn, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung – miền Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Võ Hồng Sơn cho hay, Nhật Bản hiện là quốc gia dẫn đầu về số vốn đầu tư đăng ký tại khu vực miền Trung. Hợp tác giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Về thương mại và xuất nhập khẩu, khu vực miền Trung duy trì xuất khẩu sang Nhật Bản các mặt hàng chủ lực gồm: công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử, dệt may - da giày, thủy sản chế biến, đồ gỗ và viên nén sinh học đáp ứng tiêu chuẩn JAS/JIS. Riêng tại Đà Nẵng, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu, từng chiếm trên 30% kim ngạch thương mại của thành phố.

Về thu hút đầu tư và công nghiệp, Nhật Bản liên tục nằm trong Top 3 nhà đầu tư FDI lớn nhất tại miền Trung (tập trung tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP. Huế, Khánh Hòa...). Các dự án tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, đồng thời phối hợp với các tổ chức Nhật Bản (AJC, JETRO) đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng xanh, công nghệ hydrogen và giảm phát thải carbon.

Về hạ tầng thương mại và logistics, sự gia tăng hiện diện của các tập đoàn bán lẻ Nhật Bản, như dự án Trung tâm thương mại AEON Mall tại TP. Đà Nẵng và TP. Huế góp phần hiện đại hóa chuỗi cung ứng. Cùng với hệ thống cảng biển (Tiên Sa, Liên Chiểu, Dung Quất, Quy Nhơn) kết nối Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC), năng lực logistics phục vụ xuất nhập khẩu sang Nhật Bản ngày càng được tối ưu hóa.

Ông Võ Hồng Sơn, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung - miền Nam (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác tỉnh Tochigi (Nhật Bản).

Ông Yatabe Takashi, Giám đốc Sở Công nghiệp, Lao động và Du lịch tỉnh Tochigi, Trưởng đoàn công tác tỉnh Tochigi (Nhật Bản) tặng quà lưu niệm cho Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương Việt Nam tại khu vực miền Trung - miền Nam.

Thông tin về định hướng hợp tác trong thời gian tới, ông Võ Hồng Sơn cho biết, doanh nghiệp miền Trung Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh, áp dụng nghiêm ngặt các chứng nhận quốc tế (JAS, ISO, HACCP, SPS); tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới (CPTPP, VJEPA, AJCEP, RCEP) và mong muốn tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, giao thương B2B cũng như hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao với tỉnh Tochigi.

Ông Võ Hồng Sơn khẳng định, với vai trò là "cánh tay nối dài" của Bộ Công Thương tại địa phương, Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung – miền Nam sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Công Thương đồng hành và hỗ trợ thông tin về cơ chế, chính sách, định hướng phát triển ngành Công Thương tại khu vực miền Trung cho chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Tochigi. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để kết nối doanh nghiệp Tochigi với các đối tác uy tín tại miền Trung, thúc đẩy hợp tác sản xuất - kinh doanh và đầu tư bền vững. Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa trong phạm vi thẩm quyền đối với các hoạt động giao lưu kinh tế, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực theo đúng quy định pháp luật.

“Buổi làm việc hôm nay là khởi đầu tốt đẹp cho chặng đường hợp tác mới. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự chủ động và quyết tâm của cả hai bên sẽ mang lại nhiều kết quả hợp tác thiết thực trong thời gian tới”, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung – miền Nam Võ Hồng Sơn nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp trong đoàn công tác tỉnh Tochigi cũng bày tỏ sự quan tâm đến các chính sách thu hút đầu tư, định hướng thu hút đầu tư tại khu vực miền Trung, đồng thời cho biết trong thời gian tới sẽ tìm hiểu kỹ hơn các cơ hội để đầu tư vào TP. Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung Việt Nam nói chung.

Thực hiện chương trình đối ngoại năm 2026, Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung – miền Nam tổ chức buổi tiếp, làm việc với Đoàn công tác tỉnh Tochigi (Nhật Bản) nhân chuyến công tác của Đoàn tại Việt Nam.Tỉnh Tochigi có thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo của Nhật Bản. Bên cạnh đó còn các thế mạnh khác như công nghiệp công nghệ cao, logistics.Buổi làm việc góp phần thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các địa phương của Nhật Bản với khu vực miền Trung Việt Nam nói riêng, hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung.Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại diện Văn phòng Bộ Công Thương khu vực miền Trung – miền Nam đã kết nối để đoàn công tác tỉnh Tochigi đến thăm, giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng ở các lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics và giáo dục.