Bộ Công Thương kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Căn cứ Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hướng dẫn tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Theo đề nghị của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương và Tổ thư ký.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn làm Trưởng ban; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy làm Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên bao gồm: Đại diện lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ; Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ; Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính; Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế; Đại diện lãnh đạo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Đại diện lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Đại diện lãnh đạo Tạp chí Công Thương; Đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; Đại diện lãnh đạo Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn làm Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tổ thư ký bao gồm: bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, đầu mối giúp việc Ban về công tác tổ chức, liên hệ và báo cáo với các cơ quan có liên quan về hoạt động của Ban; bà Đoàn Hạnh Dung, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, đầu mối giúp việc Ban về công tác tổ chức các hội nghị của Ban; bà Vũ Thị Ngọc, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, đầu mối giúp việc Ban về công tác thi đua, khen thưởng, tài chính và theo dõi kinh phí hoạt động của Ban.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bình đẳng giới tại Bộ Công Thương.

Cụ thể, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bình đẳng giới của Bộ Công Thương. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong Ngành và tới các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ thực hiện hoạt động bình đẳng giới theo quy định của cấp có thẩm quyền. Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong thực hiện hoạt động bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong Ngành có thành tích trong hoạt động bình đẳng giới. Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu cầu, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về kết quả hoạt động bình đẳng giới của Bộ Công Thương; hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình và kết quả hoạt động bình đẳng giới của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác có liên quan đến hoạt động bình đẳng giới do Bộ trưởng giao.

Về chế độ làm việc, các thành viên Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Thông báo số 307/TB-BCT ngày 22/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương.

Trưởng ban chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về mọi mặt hoạt động của Ban; phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hằng năm về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi quản lý của Bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban; triệu tập và chủ trì các phiên họp định kỳ, đột xuất của Ban.

Vụ Tổ chức cán bộ là bộ phận thường trực, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban; thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách thành viên Ban và báo cáo Trưởng ban theo quy định.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương được sử dụng con dấu của Bộ Công Thương để triển khai công tác chỉ đạo, điều hành và các hoạt động của Ban.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1557/QĐ-BCT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương, Tổ thư ký chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.