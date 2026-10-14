Bộ Công Thương kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương

Quyết định số 2623/QĐ-BCT được ban hành căn cứ các quy định của pháp luật về phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp và các quyết định liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy tại các phụ lục kèm theo văn bản.

Cụ thể, tại Phụ lục 1, Bộ Công Thương bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương. Các nội dung kiện toàn gồm:

1. Bổ sung ông Trần Bình Trọng, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm Thành viên.

2. Bổ sung ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương làm Thành viên.

3. Ông Hoàng Ánh Dương, Q.Chánh Văn phòng Bộ, thay ông Ngô Quang Long, Phó Chánh Văn phòng Bộ làm Thành viên.

4. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, thay ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp làm Thành viên.

5. Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, thay ông Trần Hoài Trang, Phó Cục trưởng Cục Điện lực làm Thành viên.

6. Ông Trịnh Đức Duy, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí thay ông Trịnh Đức Duy, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và than làm Thành viên.

7. Ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng Giám đốc Công ty NSMO thay ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Điều độ, Công ty NSMO làm Thành viên.

Kiện toàn Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy

Tại Phụ lục 2, Quyết định quy định danh sách kiện toàn, bổ sung thành viên Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương và danh sách đưa ra khỏi Văn phòng thường trực.

Theo đó, danh sách kiện toàn, bổ sung thành viên gồm:

1. Ông Hoàng Khánh Sơn, Chuyên viên chính, Phòng An toàn công nghiệp, Cục An toàn môi trường, thay ông Lê Thanh Sơn, Chuyên viên chính, Phòng An toàn công nghiệp, Cục An toàn môi trường làm Thành viên.

2. Ông Cao Văn Bình, Chuyên viên Văn phòng, Cục Công nghiệp, thay ông Cao Trọng Quý, Chánh Văn phòng Cục Công nghiệp làm Thành viên.

3. Ông Phạm Văn Nhượng, Chuyên viên Phòng Thủy điện và Năng lượng tái tạo, Cục Điện lực, thay ông Trịnh Tiến Dũng, Chuyên viên chính, Phòng Thủy điện và Năng lượng tái tạo, Cục Điện lực làm Thành viên.

4. Bổ sung ông Đặng Công Quân, Chuyên viên Phòng Thị trường điện và hệ thống điện, Cục Điện lực làm Thành viên.

5. Ông Bùi Lê Thành Nam, Chuyên viên Phòng Công nghiệp than, Cục Năng lượng - Dầu khí thay ông Bùi Lê Thành Nam, Chuyên viên Vụ Dầu khí và than làm Thành viên.

6. Ông Trần Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng Công nghiệp khai thác dầu khí, Cục Năng lượng - Dầu khí thay ông Trần Quốc Dũng, Chuyên viên Vụ Dầu khí và than làm Thành viên.

7. Bổ sung ông Lê Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm Thành viên.

8. Bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Điều độ, Công ty NSMO làm Thành viên.

Đồng thời, ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng phòng Phòng An toàn công nghiệp, Cục An toàn môi trường được đưa ra khỏi Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy.

Tổ chức thực hiện

Quyết định số 2623/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quyết định có liên quan của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo các Quyết định số 2406/QĐ-BCT ngày 22/8/2025 và số 1402/QĐ-BCT ngày 12/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập, kiện toàn thành viên Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, đơn vị trong ngành Công Thương và các thành viên Ban Chỉ huy, Văn phòng thường trực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.