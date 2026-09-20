Bộ Công Thương khuyến nghị gì với doanh nghiệp xuất khẩu trái bưởi sang Australia?

Doanh nghiệp xuất khẩu bưởi cần tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn toàn thực phẩm và an toàn sinh học của Australia

Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, quyết định tạm dừng cấp phép nhập khẩu trái bưởi từ Việt Nam của Chính phủ Australia được đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp (DAFF) phát hiện nghi ngờ triệu chứng dịch bệnh và sâu bệnh ngoại lai trên sản phẩm bưởi Việt Nam nhập khẩu vào nước này.

Việc tạm dừng nhập khẩu để xem xét, đánh giá toàn diện là quy trình thông thường tại Australia nhằm đảm bảo đáp ứng các quy định khắt khe về an toàn sinh học của nước này.

Đại diện DAFF cho biết tất cả những trái bưởi được phát hiện có vấn đề về an toàn sinh học đều đã được xử lý ngay tại biên giới với chi phí do người nhập khẩu chịu. Trong thời gian tạm dừng 6 tháng, DAFF sẽ tiến hành rà soát toàn diện quy trình nhập khẩu bưởi từ Việt Nam và phối hợp với Việt Nam để thực hiện các biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Thương vụ Việt Nam tại Australia đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nắm bắt tình hình và giải quyết. Thương vụ cũng khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu bưởi tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn toàn thực phẩm và an toàn sinh học của Australia, nhất là liên quan tới sâu bệnh, tồn dư hóa chất, liều lượng chiếu xạ… để đảm bảo các hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi.