Bộ Công Thương khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép không gỉ

Các sản phẩm thuộc diện điều tra được phân loại theo 9 mã HS, gồm: 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10 và 7220.90.90. Vụ việc được xác định với mã số AD25.

Quyết định điều tra được ban hành trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Hồ sơ được xác định đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại, do hai doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước nộp, gồm Công ty TNHH Posco VST và Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Kim loại Tân Việt.

Theo quy định tại Nghị định 86/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 của Chính phủ, sau khi khởi xướng điều tra, Bộ Công Thương sẽ gửi bản câu hỏi chọn mẫu đến các nhà sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra mà cơ quan điều tra biết và đại diện tại Việt Nam của nước, vùng lãnh thổ có hàng hóa bị điều tra.

Trường hợp số lượng nhà sản xuất, xuất khẩu hoặc chủng loại hàng hóa quá lớn, Bộ Công Thương có thể giới hạn phạm vi điều tra thông qua phương pháp chọn mẫu. Các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài không trả lời bản câu hỏi chọn mẫu đúng thời hạn quy định sẽ được xem là không hợp tác trong quá trình điều tra.

Trên cơ sở kết quả chọn mẫu, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục gửi bản câu hỏi điều tra đến các bên liên quan để thu thập thông tin, phục vụ việc đánh giá ba nội dung chính: hành vi bán phá giá của doanh nghiệp xuất khẩu tại các thị trường bị điều tra; thiệt hại của ngành sản xuất trong nước; mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và thiệt hại được xác định.

Trong quá trình này, nếu xét thấy cần thiết, căn cứ kết quả điều tra sơ bộ, Bộ Công Thương có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời nhằm ngăn chặn hàng hóa bị điều tra tiếp tục gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Trước khi đưa ra kết luận chính thức, Bộ Công Thương sẽ tiến hành thẩm tra, xác minh các thông tin do các bên liên quan cung cấp. Đồng thời, cơ quan điều tra tổ chức tham vấn công khai để các bên trực tiếp trao đổi, bổ sung thông tin và trình bày quan điểm về vụ việc.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, Bộ Công Thương khuyến nghị các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thép không gỉ cán nguội thuộc diện điều tra chủ động đăng ký tham gia vụ việc với tư cách bên liên quan, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan điều tra.

Việc đăng ký được thực hiện theo mẫu Đơn đăng ký bên liên quan và gửi đến Cơ quan điều tra thông qua Hệ thống tiếp nhận hồ sơ phòng vệ thương mại trực tuyến (TRAV ONLINE) tại địa chỉ https://online.trav.gov.vn.

Thời hạn đăng ký là 60 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định số 2948/QĐ-BCT có hiệu lực. Ngoài hình thức đăng ký trực tuyến, tổ chức, cá nhân có thể gửi đơn đến Cơ quan điều tra qua đường bưu điện hoặc thư điện tử. Việc chủ động đăng ký và cung cấp thông tin đúng thời hạn sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ hội tham gia quá trình điều tra, trình bày ý kiến và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định.