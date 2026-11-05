Bộ Công Thương khảo sát việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại Quảng Ngãi

Khảo sát thực tế, đánh giá việc triển khai các tiêu chí tại cơ sở

Trong hai ngày 02 và 03/11/2026, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp làm Trưởng đoàn đã có chương trình làm việc, khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Ngãi về kết quả thực hiện các tiêu chí, nội dung xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương được giao phụ trách.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện Cục Công nghiệp, Cục Điện lực, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Thương mại điện tử, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có ông Huỳnh Minh Chương - Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và UBND các xã liên quan.

Chương trình làm việc được triển khai theo Công văn số 535/CN-HTCN ngày 22/10/2026 của Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương và Kế hoạch số 7265/KH-SCT ngày 28/10/2026 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với UBND xã Bình Sơn, sáng 02/11/2026. ảnh: SCT Quảng Ngãi

Theo đó, ngày 02/11/2026, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế, làm việc với UBND xã Bình Sơn và UBND xã An Phú về kết quả thực hiện các tiêu chí, nội dung thuộc lĩnh vực Công Thương, gồm: điện nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cụm công nghiệp và thương mại điện tử. Chiều cùng ngày, Đoàn làm việc với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi để nghe báo cáo, trao đổi về tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Ngày 03/11/2026, Đoàn tiếp tục khảo sát thực tế tại xã An Phú trước khi kết thúc chương trình công tác tại tỉnh Quảng Ngãi. Hoạt động khảo sát tại cơ sở là dịp để Đoàn nắm bắt tình hình triển khai các tiêu chí, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những vấn đề phát sinh trong thực tiễn địa phương.

Điện lưới quốc gia phủ kín 96/96 xã, cụm công nghiệp thu hút 139 dự án

Báo cáo tại các buổi làm việc, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, việc triển khai các tiêu chí, nội dung thuộc lĩnh vực Công Thương trong các chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được những kết quả tích cực.

Đối với hạ tầng điện nông thôn, đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 96/96 xã, phường, đặc khu có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,95%. Đáng chú ý, qua rà soát, cả 10/10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026 đều có tỷ lệ hộ sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất bảo đảm an toàn, tin cậy và ổn định đạt 100%.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với UBND xã An Phú, chiều 02/11/2026. ảnh: SCT Quảng Ngãi

Trong lĩnh vực phát triển cụm công nghiệp, theo Quy hoạch tỉnh được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 61 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.197,35 ha. Đến nay, đã có 33 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 888,955 ha, trong đó 23 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Các cụm công nghiệp đang hoạt động đã thu hút 139 dự án và 388 cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 lao động. Tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 68,72%; số nộp ngân sách năm 2026 ước hơn 90 tỷ đồng.

Những kết quả trên cho thấy hạ tầng điện và hệ thống cụm công nghiệp đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và giải quyết việc làm. Đây cũng là những nội dung quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Quảng Ngãi kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn và hướng dẫn thực hiện tiêu chí

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các tiêu chí thuộc lĩnh vực Công Thương.

Trong đó, nhu cầu vốn đầu tư, cải tạo lưới điện nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 rất lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngành điện. Bên cạnh đó, việc đánh giá chỉ tiêu 3.10 về cụm công nghiệp đối với các xã không có cụm công nghiệp trong Danh mục các cụm công nghiệp thuộc Quy hoạch tỉnh chưa được quy định cụ thể.

Đối với chỉ tiêu 2.5 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, yêu cầu đặt ra còn cao so với điều kiện thực tế của một số địa phương. Trong khi đó, phương pháp đánh giá và hồ sơ minh chứng đối với chỉ tiêu 7.3 về triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử chưa được hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện và đánh giá tại cơ sở.

Trước thực tế này, Sở Công Thương kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương, đồng thời huy động các nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đầu tư lưới điện nông thôn giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, ưu tiên nhiệm vụ xóa điện câu đuôi và cấp điện cho các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn.

Đối với Bộ Công Thương, tỉnh kiến nghị có hướng dẫn cụ thể về việc đánh giá các chỉ tiêu 3.10, 2.5 và 7.3, bảo đảm tính thống nhất, khách quan, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: SCT Quảng Ngãi

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Trưởng đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác chỉ đạo, triển khai các tiêu chí, nội dung thuộc lĩnh vực Công Thương. Đồng thời, Đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ một số nội dung mà các địa phương còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 17/2026/TT-BCT ngày 31/3/2026 của Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Văn Thịnh đề nghị Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bám sát hướng dẫn của Bộ Công Thương; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã rà soát, hoàn thiện hồ sơ minh chứng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí. Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Thông qua chương trình làm việc và khảo sát thực tế tại Quảng Ngãi, Bộ Công Thương có thêm cơ sở nắm bắt tình hình triển khai các tiêu chí thuộc lĩnh vực quản lý, nhận diện những khó khăn từ thực tiễn và tổng hợp kiến nghị của địa phương. Qua đó, góp phần tăng cường hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.