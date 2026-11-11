Bộ Công Thương khẩn trương xử lý kiến nghị của các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 567/TB-VPCP ngày 02/11/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Công Thương tại Thông báo nêu trên, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ngày 28/10/2026 - Ảnh: chinhphu.vn

Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Rà soát, xử lý dứt điểm các kiến nghị của các địa phương thuộc lĩnh vực phụ trách tại Thông báo kết luận số 567/TB-VPCP, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tập trung hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển công nghiệp, năng lượng, khai thác và chế biến khoáng sản; chủ động nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của các địa phương theo tinh thần Thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Về nhiệm vụ cụ thể: Rà soát, cập nhật tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các buổi làm việc cua Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ với các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc từ đầu năm 2026 đến nay (khoản 1 mục III Thông báo), các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, cập nhật đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách được giao tại các buổi làm việc nêu trên, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 08 tháng 11 năm 2026 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tính đầy đủ, chính xác của nội dung rà soát thuộc lĩnh vực phụ trách; trường hợp rà soát thiếu sót dẫn đến Bộ Công Thương bị Văn phòng Chính phủ nhắc nhở, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm.

Về kiến nghị của các địa phương liên quan đến việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thủ tục đầu tư các dự án điện lực (khoản 4 mục III Thông báo), giao Cục Điện lực chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp các dự án năng lượng điện tái tạo để nghiên cứu cập nhật, bổ sung trong quá trình thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thủ tục đầu tư các dự án điện lực trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về điện lực.

Về các kiến nghị lĩnh vực điện lực tại Phụ lục kèm theo Thông báo, giao Cục Điện lực chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của các tỉnh: Phú Thọ (STT 60 Phụ lục), Lai Châu (STT 65 Phụ lục), Sơn La (STT 70 Phụ lục).

Về kiến nghị của tỉnh Lào Cai “Bộ Công Thương chỉ đạo đẩy nhanh các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện cơ chế phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và các quy chuẩn, tiêu chí kỹ thuật liên quan đến khai thác, chế biến khoáng sản” (STT 27 Phụ lục), giao Cục Điện lực chủ trì nội dung lưới điện truyền tải, cơ chế phát triển các nguồn năng lượng tái tạo; giao Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Công nghiệp, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số nội dung quy chuẩn, tiêu chí kỹ thuật liên quan đến khai thác, chế biến khoáng sản.

Về kiến nghị của tỉnh Lào Cai “Chỉ đạo Bộ Công Thương tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 303/2026/NĐ-CP ngày 01/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP để đề xuất sửa đổi quy định về quy mô, điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo hướng linh hoạt hơn cho các tỉnh miền núi, đồng thời bảo đảm yêu cầu sử dụng đất, hạ tầng và bảo vệ môi trường.” (STT 24 Phụ lục), Bộ Công Thương giao Cục Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xử lý.

Về các kiến nghị liên quan đến chế biến, xuất khẩu khoáng sản, giao Cục Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của tỉnh Cao Bằng (STT 17 Phụ lục); kiến nghị của tỉnh Phú Thọ (STT 61 Phụ lục).

Về kiến nghị của tỉnh Thái Nguyên “Đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung nội dung nâng cao giá trị sản phẩm qua khai thác, chế biến khoáng sản đa kim, vonfram trong Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 01/4/2023 nhằm nâng cao giá trị quốc gia đối với sản phẩm vonfram tại Mỏ Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên (nơi có trữ lượng đứng thứ hai thế giới).” (STT 49 Phụ lục), giao Cục công nghiệp chủ trì, phối hợp với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xử lý.

Về kiến nghị của tỉnh Phú Thọ “Đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn thống nhất nội dung, ngân hàng đề kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp; quy định rõ thành phần hồ sơ chứng minh trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đối với thợ mìn, chỉ huy nổ mìn. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các công nghệ, phương pháp nổ mìn mới và hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật, quản lý đối với kho vật liệu nổ công nghiệp lưu động” (STT 62 Phụ lục), giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với Cục Hóa chất và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xử lý.

Về kiến nghị của tỉnh Phú Thọ “Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn thống nhất về thời hạn giấy phép, tiêu chí xác định tuyến đường có công trình hầm và điều kiện, thành phần hồ sơ đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có nguồn gốc từ nước ngoài, bảo đảm thống nhất trong thực hiện tại địa phương.” (STT 59 Phụ lục), giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với Cục Hóa chất và các đơn vị liên quan nghiên cứu, phối hợp với Bộ Xây dựng xử lý.

Về kiến nghị của tỉnh Cao Bằng “Bổ sung tỉnh Cao Bằng vào quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống kho xăng dầu dự trữ quốc gia” (STT 16 Phụ lục), giao Cục Năng lượng - Dầu khí chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xử lý.

Về kiến nghị của tỉnh Lào Cai “Các Bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp với tỉnh triển khai các dự án đường sắt, cao tốc, cửa khẩu thông minh, logistics và hạ tầng năng lượng, tạo điều kiện để tỉnh phát huy vai trò cửa ngõ kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc với thị trường Tây Nam Trung Quốc.” (STT 32 Phụ lục), giao Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với Cục Điện lực (nội dung hạ tầng năng lượng) và các đơn vị liên quan nghiên cứu, phối hợp với Bộ Xây dựng xử lý kiến nghị theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương (logistics, thương mại biên giới, hạ tầng năng lượng).

Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, xử lý các kiến nghị được giao; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Lãnh đạo Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham mưu Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2026.